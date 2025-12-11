Haberler

Trump Altın Kart nedir? Trump Altın Kart'ın başvuru şartları neler?

Trump Altın Kart nedir? Trump Altın Kart'ın başvuru şartları neler?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de varlıklı yabancılara yönelik yeni bir göçmenlik programı gündeme bomba gibi düştü. "Trump Altın Kart" olarak adlandırılan sistem, hızlandırılmış oturum ve vatandaşlık imkanı sunduğu iddiasıyla sosyal medyanın ve yatırım çevrelerinin gündemine taşındı. Peki, Trump Altın Kart nedir? Trump Altın Kart'ın başvuru şartları neler?

ABD'de tanıtılan "Trump Altın Kart" programı, kısa sürede gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Varlıklı yabancılara özel olduğu belirtilen bu sistem, hızlandırılmış oturum ve vatandaşlık vaadiyle dikkat çekerken, başvuru koşulları ve detayları hakkında pek çok soru işareti bulunuyor. Peki, Trump Altın Kart tam olarak ne anlama geliyor ve kimler başvurabilecek? Merak edilen tüm ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

TRUMP ALTIN KART NEDİR?

Trump Altın Kart, ABD'ye önemli mali katkı sağlayabilecek varlıklı yabancılara hızlandırılmış oturum ve vatandaşlık yolu açmayı amaçlayan özel bir vize programı olarak tanımlanıyor. Program, başvuru sahiplerinin ABD'ye sağlayacakları "önemli faydaya" dayalı olarak hızlı bir şekilde oturum izni ve nihayetinde vatandaşlık hakkı elde etmesini hedefliyor.

Trump Altın Kart nedir? Trump Altın Kart'ın başvuru şartları neler?

TRUMP ALTIN KART BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru süreci üç temel aşamadan oluşuyor:

  • Başvuru ve işlem ücretinin ödenmesi,
  • ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) tarafından başvurunun detaylı incelenmesi (vetting),
  • Onaylanma süreci tamamlandıktan sonra Altın Kart hakkının kazanılması.

Başvuru sahiplerinin ABD'ye önemli ölçüde fayda sağlayacağını kanıtlaması gerekiyor. Onaylanan kişiler Altın Kartlarını ABD'nin 50 eyaletinde kullanabiliyor.

TRUMP ALTIN KART ÜCRETLİ Mİ?

Program ücretli. Başvuru için 15.000 dolar işlem ücreti talep ediliyor ve bu ücret başvuru reddedilse dahi iade edilmiyor. Ayrıca, 1 milyon dolarlık bağış veya katkı yapılması gerekiyor.

Trump Altın Kart nedir? Trump Altın Kart'ın başvuru şartları neler?

TRUMP ALTIN KART'IN AMACI NEDİR?

Programın amacı, ABD'ye yüksek mali katkı sağlayabilecek yabancıları hızlandırılmış bir şekilde ülkeye çekmek ve onlara oturum ile vatandaşlık hakkı vermek. Bu sayede hem ekonomik fayda sağlanması hem de yatırım odaklı göçmenliğin teşvik edilmesi hedefleniyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fener taraftarının beğeni yağdırdığı video

Beğeni yağıyor! Bu videonun nerede çekildiğini tahmin edemezsiniz
Hakan Ural 'Neler Oluyor Hayatta' programında neden yok? Sebebi ortaya çıktı

Birkaç gündür programda yoktu! Sebebi ortaya çıktı
Gribin ilacı bu meyve! Portakal ve mandalinayı geride bırakıyor

Gribin gerçek ilacı! Portakal ve mandalinayı geride bırakıyor
Gençlerbirliği'nde skandallar bitmiyor! Kongre'ye alkollü gelen isim başka kulüpte yönetici çıktı

Kongreye alkollü gelen isim başka kulüpte yönetici çıktı
Fener taraftarının beğeni yağdırdığı video

Beğeni yağıyor! Bu videonun nerede çekildiğini tahmin edemezsiniz
Türkiye'de 400'den fazla şubesi olan tatlı devi konkordato ilan etti

Türkiye'de 400'den fazla şubesi var! Dev marka konkordato ilan etti
TÜBİTAK görüntülerdeki sesi temizledi! Güllü'yü itip 'Hadi görüşürüz bay bay' demiş

TÜBİTAK bu görüntüdeki sesi temizledi, detaylar ilk kez ortaya çıktı
Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı! Havalimanında dikkat çeken detay

Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı
Galatasaray, Hacıosmanoğlu'nu Antalyaspor maçında protesto edecek

Galatasaray, Hacıosmanoğlu'na savaş açtı
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı

3 çocuğun öldüğü yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim

Yakaladığı çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim
'140 binlik zekat' sorusu Reyhan Karaca'yı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı

'140 binlik zekat' sorusu şarkıcıyı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı
Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı

Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı
title