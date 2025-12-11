Trump Altın Kart nedir? Trump Altın Kart'ın başvuru şartları neler?

ABD'de tanıtılan "Trump Altın Kart" programı, kısa sürede gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Varlıklı yabancılara özel olduğu belirtilen bu sistem, hızlandırılmış oturum ve vatandaşlık vaadiyle dikkat çekerken, başvuru koşulları ve detayları hakkında pek çok soru işareti bulunuyor. Peki, Trump Altın Kart tam olarak ne anlama geliyor ve kimler başvurabilecek? Merak edilen tüm ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

TRUMP ALTIN KART NEDİR?

Trump Altın Kart, ABD'ye önemli mali katkı sağlayabilecek varlıklı yabancılara hızlandırılmış oturum ve vatandaşlık yolu açmayı amaçlayan özel bir vize programı olarak tanımlanıyor. Program, başvuru sahiplerinin ABD'ye sağlayacakları "önemli faydaya" dayalı olarak hızlı bir şekilde oturum izni ve nihayetinde vatandaşlık hakkı elde etmesini hedefliyor.

TRUMP ALTIN KART BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru süreci üç temel aşamadan oluşuyor:

Başvuru ve işlem ücretinin ödenmesi,

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) tarafından başvurunun detaylı incelenmesi (vetting),

Onaylanma süreci tamamlandıktan sonra Altın Kart hakkının kazanılması.

Başvuru sahiplerinin ABD'ye önemli ölçüde fayda sağlayacağını kanıtlaması gerekiyor. Onaylanan kişiler Altın Kartlarını ABD'nin 50 eyaletinde kullanabiliyor.

TRUMP ALTIN KART ÜCRETLİ Mİ?

Program ücretli. Başvuru için 15.000 dolar işlem ücreti talep ediliyor ve bu ücret başvuru reddedilse dahi iade edilmiyor. Ayrıca, 1 milyon dolarlık bağış veya katkı yapılması gerekiyor.

TRUMP ALTIN KART'IN AMACI NEDİR?

Programın amacı, ABD'ye yüksek mali katkı sağlayabilecek yabancıları hızlandırılmış bir şekilde ülkeye çekmek ve onlara oturum ile vatandaşlık hakkı vermek. Bu sayede hem ekonomik fayda sağlanması hem de yatırım odaklı göçmenliğin teşvik edilmesi hedefleniyor.