TRT 1 canlı nereden izlenir? (TÜRKİYE SIRBİSTAN) TRT 1 HD kesintisiz voleybol maçı donmadan nasıl izlenir?

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TRT 1 CANLI İZLE

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TRT 1 CANLI YAYIN

TRT 1'i canlı yayın ile TRT 1 resmi internet sitesinden veya aşağıda yer alan frekans bilgileri ile televizyondan izleyebilirsiniz.

TÜRKSAT 4A

Frekans 11794

Polarizasyon V(Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC 3/4

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