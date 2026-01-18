Trabzonspor Kocaelispor CANLI nereden izlenir? Trabzonspor Kocaelispor maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Trabzonspor ile Kocaelispor, Süper Lig'de bugün İzmit'te karşı karşıya geliyor. Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadelede hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Bu maç, iki ekip arasında lig tarihindeki 42. randevu olacak. Peki, Trabzonspor Kocaelispor canlı nereden izlenir? Trabzonspor Kocaelispor maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

TRABZONSPOR KOCAELİSPOR NEREDEN İZLENİR?

Trabzonspor ile Kocaelispor maçı, Süper Lig yayıncı kuruluşu üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Taraftarlar, hem televizyondan hem de dijital platformlardan karşılaşmayı takip edebilir. Kocaelispor - Trabzonspor maçı beIN SPORTS 1'den canlı yayımlanacak.

TRABZONSPOR KOCAELİSPOR MAÇI CANLI İZLE

Maçı canlı izlemek isteyenler, yayıncı kuruluşun resmi TV kanalı ve dijital yayın platformları üzerinden anlık olarak mücadeleyi takip edebilir. Canlı yayında maçın öne çıkan dakikaları, goller ve önemli pozisyonlar anbean izleyiciye ulaştırılacak. Taraftarlar sosyal medyadan da maç ile ilgili canlı yorumları ve istatistikleri takip edebilir.

TRABZONSPOR KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor – Kocaelispor maçı, 18 Ocak 2026 Pazar günü saat 17.00'de başlayacak. Her iki takımın taraftarları ve futbolseverler, belirtilen saatte stadyumda veya yayıncı kanallar aracılığıyla karşılaşmayı izleyebilecek. Maç saatine dikkat edilmesi, taraftarların deneyimini daha keyifli hale getirecek.

TRABZONSPOR KOCAELİSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Süper Lig mücadelesi Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda gerçekleşecek.