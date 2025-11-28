Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün Coca-Cola'dan gelen sponsorluk teklifini neden kabul etmediğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Trabzonspor Coca-Cola'nın sponsorluk teklifini neden reddetti? Detaylar...

TRABZONSPOR COCA-COLA'NIN SPONSORLUK TEKLİFİNİ NEDEN REDDETTİ?

Başkan Doğan, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, Trabzonspor'un bu süreçteki duruşunu net bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti. Sponsorluk teklifinin reddedilme sebebini ise şöyle ifade etti:

"Filistin'de bu kadar çocuk katledilirken Coca-Cola ile anlaşma yapmak bize yakışmazdı."

Doğan'ın açıklamaları, Trabzonspor camiasında geniş yankı uyandırırken, kulübün Filistin'e destek niteliği taşıyan bu kararının taraftarlar tarafından büyük takdir gördüğü öğrenildi.

Trabzonspor yönetimi, etik duruş ve toplumsal hassasiyetleri ön planda tutan kararların kulübün değerleriyle uyumlu olduğunu vurgulayarak, benzer bir çizgide hareket etmeye devam edeceklerini ifade etti.