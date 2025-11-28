Haberler

Trabzonspor Coca-Cola'nın sponsorluk teklifini neden reddetti?

Trabzonspor Coca-Cola'nın sponsorluk teklifini neden reddetti?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, sadece sahadaki başarılarıyla değil, toplumsal konulardaki duruşuyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Bordo-mavili kulüp, yakın dönemde gelen Coca-Cola sponsorluk teklifini geri çevirdi. Peki, Trabzonspor Coca-Cola'nın sponsorluk teklifini neden reddetti? Detaylar haberimizde!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün Coca-Cola'dan gelen sponsorluk teklifini neden kabul etmediğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Trabzonspor Coca-Cola'nın sponsorluk teklifini neden reddetti? Detaylar...

TRABZONSPOR COCA-COLA'NIN SPONSORLUK TEKLİFİNİ NEDEN REDDETTİ?

Başkan Doğan, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, Trabzonspor'un bu süreçteki duruşunu net bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti. Sponsorluk teklifinin reddedilme sebebini ise şöyle ifade etti:

"Filistin'de bu kadar çocuk katledilirken Coca-Cola ile anlaşma yapmak bize yakışmazdı."

Doğan'ın açıklamaları, Trabzonspor camiasında geniş yankı uyandırırken, kulübün Filistin'e destek niteliği taşıyan bu kararının taraftarlar tarafından büyük takdir gördüğü öğrenildi.

Trabzonspor yönetimi, etik duruş ve toplumsal hassasiyetleri ön planda tutan kararların kulübün değerleriyle uyumlu olduğunu vurgulayarak, benzer bir çizgide hareket etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Papa 14. Leo İznik'te! Tarihi bazilikada ayin yapılıyor

İznik'te tarihi anlar! Ayin başladı, dünyanın gözü burada
İznik'teki ayine damga vuran görüntü

İznik'teki ayine damga vuran görüntü
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Tebrikler Trabzonspor sanada bu yakışırdı helal olsun

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'nin 39. kurultayı başladı! Özel'in davetine rağmen Kılıçdaroğlu katılmadı

CHP kurultayı başladı! Özel bizzat davet etti, koltuğu boş kaldı
Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko

Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko
Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı: Sizi görüyorum buraya gelin

Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
CHP'nin 39. kurultayı başladı! Özel'in davetine rağmen Kılıçdaroğlu katılmadı

CHP kurultayı başladı! Özel bizzat davet etti, koltuğu boş kaldı
Ortalık fena karıştı! Muslera'ya şok ceza

Ortalık fena karıştı! Muslera'ya şok ceza
İslam Memiş'in asgari ücret tahmini çalışanları üzecek

İslam Memiş'in asgari ücret tahmini çalışanları üzecek
Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız

Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız
Kırıkkale'de 3 tonluk sac levhanın altında kalan 2 işçi öldü

3 tonluk sacın altında kalan 2 işçi feci şekilde can verdi
Hayvan otlatırken gördüğü manzara karşısında dehşete düştü

Van'da kahreden görüntü
Belediyeye ait araçla kızının eşyalarını taşıyan zabıta müdürü

Belediyeye ait aracı kızına tahsis eden zabıta müdürü
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
İsrail güçleri, ellerini havaya kaldırarak teslim olan 2 Filistinliye kurşun yağdırdı

Ellerini havaya kaldırıp teslim olan iki kişiye kurşun yağdırdılar
title
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.