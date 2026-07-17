Tolga Kırgız kimdir, ne iş yapıyor? Tolga Kırgız kaç yaşında, nereli? Tolga Kırgız neden gözaltına alındı?

Tolga Kırgız hakkında bilgiler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “futbolda bahis-şike” soruşturması kapsamında adının gündeme gelmesiyle birlikte merak konusu oldu. Kamuoyunda özellikle “Tolga Kırgız kimdir?”, “Tolga Kırgız ne iş yapıyor?” ve “Tolga Kırgız kaç yaşında?” soruları araştırılmaya başlandı.

TOLGA KIRGIZ KİMDİR?

16 Ocak 1981 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Tolga Kırgız, eğitim hayatını Türkiye ve yurt dışında sürdürmüştür. Ortaokul eğitimini İstanbul’da tamamlayan Kırgız, lise öğrenimini İsviçre’de bulunan Institut Le Rosey’de gerçekleştirmiştir. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri’nde yer alan Bryant University’de finans ve işletme alanında üniversite eğitimi almıştır.

Eğitim hayatının ardından iş dünyasında faaliyet gösteren Tolga Kırgız, aile şirketinde yönetim kurulu başkanı ve üst düzey yönetici olarak görev yapmaktadır. Finans ve işletme alanındaki eğitim geçmişi doğrultusunda şirket yönetimi ve kurumsal yapılanma süreçlerinde sorumluluk üstlenmiştir.

Tolga Kırgız’ın adı spor dünyasında da yer almaktadır. 2024 yılında Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Kırgız, şirket bünyesinde çeşitli kurumsal görevlerde bulunmuştur. Ayrıca Denetimden Sorumlu Komite üyeliği ve Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığı görevlerini yürütmüştür.

TOLGA KIRGIZ NE İŞ YAPIYOR?

Tolga Kırgız, iş dünyasında faaliyet gösteren bir yönetici olarak bilinmektedir. Finans ve işletme eğitimi alan Kırgız, aile şirketinde yönetim kurulu başkanı ve üst düzey yönetici pozisyonunda görev almaktadır.

Profesyonel kariyerinde şirket yönetimi, finansal süreçler ve kurumsal yönetim alanlarında çalışmalar yürüttüğü belirtilmektedir. Aldığı eğitim doğrultusunda işletme ve finans alanındaki bilgi birikimini yöneticilik görevlerinde kullanmaktadır.

Tolga Kırgız’ın spor alanındaki çalışmaları ise özellikle Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesindeki göreviyle gündeme gelmiştir. 2024 yılında bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilen Kırgız, şirketin kurumsal yönetim yapısı içerisinde görev üstlenmiştir.

Bu görev kapsamında Denetimden Sorumlu Komite’de üyelik yapan Tolga Kırgız, aynı zamanda Riskin Erken Saptanması Komitesi’nde başkanlık görevinde bulunmuştur.

TOLGA KIRGIZ KAÇ YAŞINDA?

Tolga Kırgız’ın doğum tarihi 16 Ocak 1981’dir. İstanbul’da dünyaya gelen Kırgız, 2026 yılı itibarıyla 45 yaşındadır.

TOLGA KIRGIZ NERELİ?

Tolga Kırgız, İstanbul doğumludur. 16 Ocak 1981 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Kırgız’ın eğitim hayatının önemli bir bölümü de İstanbul’da başlamıştır.

Ortaokul eğitimini İstanbul’da tamamlayan Tolga Kırgız, lise eğitimi için yurt dışına gitmiş ve İsviçre’deki Institut Le Rosey’de öğrenim görmüştür. Üniversite eğitimini ise Amerika Birleşik Devletleri’nde Bryant University’de finans ve işletme alanında tamamlamıştır.

TOLGA KIRGIZ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Tolga Kırgız’ın adı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “futbolda bahis-şike” soruşturması kapsamında gündeme geldi.

Soruşturma kapsamında bahis yaptığı tespit edildiği belirtilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu süreçte Tolga Kırgız’ın da hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında yer aldığı bilgisi kamuoyuna yansıdı.

Soruşturma süreciyle ilgili resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda, işlemlerin yürütüldüğü belirtildi. Gözaltı kararı, soruşturma kapsamında alınan adli bir işlem niteliğinde olup süreçle ilgili gelişmeler yetkili kurumların açıklamaları doğrultusunda takip edilmektedir.