TOKİ MUĞLA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE| Muğla TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Muğla kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Muğla'da gerçekleştirilecek büyük konut çekilişi, 9 Mart 2026 Pazartesi günü hak sahiplerini belirlemek üzere yapılacak. TOKİ Muğla kura çekimi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde noter huzurunda gerçekleştirilecek. Peki, Muğla TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Muğla kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir? Detaylar...

TOKİ MUĞLA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE

Toplamda 6 bin 417 konut için yapılacak hak sahibi belirleme süreci, başvuru sahipleri için büyük önem taşıyor. TOKİ, bu çekilişi şeffaf ve güvenilir bir şekilde yürütmek adına resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın sağlayacak. Bu sayede kura çekimini evinden takip etmek isteyen vatandaşlar, canlı yayın aracılığıyla süreci anlık olarak izleyebilecek.

Kura çekimini kaçırmak istemeyenler için, TOKİ'nin YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları, güncel link ve yayın saat bilgilerini paylaşarak erişim kolaylığı sağlıyor. Canlı yayına bağlanmak isteyen vatandaşların internet bağlantısının kesintisiz ve stabil olmasına dikkat etmeleri öneriliyor.

TOKİ MUĞLA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLA!





MUĞLA TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Muğla kura sonuçları, aynı gün içerisinde TOKİ'nin resmi internet sitesi olan www.toki.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek. Çekiliş sonrası hak sahiplerinin isimleri, noter onayından geçtikten sonra gün içerisinde kesinleşecek ve akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.

Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kolayca kontrol edebilecek. Bu sayede hangi başvuruların konut almaya hak kazandığı hızlı ve güvenilir bir şekilde öğrenilebilecek.

Ayrıca, hak sahibi olan kişiler, kura sonuçlarının açıklanmasının ardından TOKİ tarafından bilgilendirilecek ve bir sonraki süreç olan sözleşme imzalama ve ödeme işlemleri hakkında detaylı yönlendirmeler alacak. Böylece hak sahipleri, tüm adımları sorunsuz bir şekilde takip edebilecek.

TOKİ MUĞLA KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, NEREDEN İZLENİR?

TOKİ Muğla kura çekimi, 9 Mart 2026 Pazartesi günü saat 11.00'de başlayacak. Çekiliş, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde noter huzurunda gerçekleştirilecek ve toplam 6 bin 417 konutun hak sahipleri belirlenecek.

Vatandaşlar kura çekimini canlı izlemek için TOKİ'nin resmi YouTube kanalına ve sosyal medya hesaplarına erişim sağlayabilir. Canlı yayın, çekilişin başladığı anda aktif olacak ve sürecin tamamı şeffaf bir şekilde takip edilebilecek.

Bu canlı yayın sayesinde Muğla'daki başvuru sahipleri, çekilişi yerinde olmasa bile anlık olarak gözlemleyebilecek ve sonuçları hızlı bir şekilde öğrenebilecek. Yayına erişim için TOKİ'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya duyurularını takip etmek önem taşıyor.