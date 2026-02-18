TOKİ MERSİN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE| Mersin TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Mersin kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir?

18 Şubat 2026 Çarşamba günü Mersin'de gerçekleştirilecek TOKİ kura çekimi, vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. TOKİ Mersin kura çekimi, noter huzurunda ve Mersin Kültür Merkezi'nde yapılacak olup, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

TOKİ MERSİN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE

Bu yılki kura çekiminde, Mersin'de 1+1 ve 2+1 konut projelerinin hak sahipleri belirlenecek. Canlı yayını takip etmek isteyen vatandaşlar, herhangi bir ek ücret ödemeden TOKİ'nin resmi YouTube kanalına giriş yaparak kura çekimini adım adım izleyebilecekler.

Canlı izleme sayesinde, başvuru sahipleri kura çekiminin şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü görebilecek ve sonuçlar hakkında anında bilgi sahibi olabilecekler.

TOKİ MERSİN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE





MERSİN TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Mersin kura sonuçları, noter onayından sonra resmi olarak ilan edilecek. Başvuru sahipleri, TOKİ'nin resmi internet sitesi olan www.toki.gov.tr üzerinden hak sahipliği durumlarını öğrenebilecekler.

Aynı zamanda, sonuçlar e-Devlet sistemi üzerinden de erişime açılacak. Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak, 1+1 ve 2+1 konutlar için asil ve yedek hak sahipliğini aynı gün içinde kontrol edebilecekler.

Bu sistem sayesinde, hak sahipleri arasında herhangi bir karışıklık yaşanmadan ve hızlı bir şekilde bilgilendirme yapılacak, tüm sürecin şeffaflığı sağlanacak.

TOKİ MERSİN KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, NEREDEN İZLENİR?

Mersin TOKİ kura çekimi, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 11:00'de başlayacak. Noter huzurunda yapılacak bu çekiliş, hem asil hem de yedek hak sahiplerini belirlemek için planlanmış.

Kura çekiminin saatinde tüm başvuru sahiplerinin canlı yayını takip etmesi öneriliyor. Saat 11:00'den itibaren başlatılacak işlem, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden adım adım izlenebilir. Bu sayede, başvuru sahipleri çekiliş sürecinde herhangi bir gecikme veya aksaklıktan etkilenmeyecek.