TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ TAKVİMİ 2026: TOKİ 500 bin konut kura çekimi ne zaman, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye'nin en büyük sosyal konut projelerinden biri olan TOKİ 500 bin konut projesi, kura süreciyle birlikte yeniden gündemin merkezine yerleşti. Başvuru yapan yüz binlerce vatandaş, kura tarihleri, sonuçların açıklanacağı gün ve sonuç sorgulama ekranlarına ilişkin detayları yakından takip ediyor. Peki, TOKİ 500 bin konut kura çekimi ne zaman, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, resmi açıklamalar doğrultusunda TOKİ kura sürecine dair tüm ayrıntılar…

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ TAKVİMİ 2026

TOKİ tarafından yürütülen 500 bin konut projesinde kura çekiliş süreci, 29 Aralık'ta başlatılacak ve 27 Şubat'a kadar yaklaşık iki ay boyunca devam edecek. Süreç, illerin konut sayıları ve başvuru yoğunlukları dikkate alınarak il bazlı şekilde planlandı.

Her ilin kura çekiliş tarihi ve saati, TOKİ'nin resmi internet sitesi ile sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuna duyurulacak. Kura çekimleri, noter huzurunda ve TOKİ tarafından belirlenen adreslerde gerçekleştirilecek. Böylece sürecin şeffaf ve denetlenebilir olması sağlanacak.

Bu takvim doğrultusunda kura süreci tamamlandıktan sonra, hak sahipliği listeleri kamuoyuyla paylaşılacak ve başvuru sahipleri sonuçlarını resmi kanallar üzerinden sorgulayabilecek.

TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ 500 bin konut kura çekimi, 29 Aralık'ta başlayacak ve 27 Şubat'a kadar sürecek şekilde planlandı. Kura çekilişleri tek bir günde değil, başvuru yoğunluğuna göre farklı tarihlerde ve iller bazında yapılacak.

Bu yöntem sayesinde hem organizasyon süreci kolaylaştırılacak hem de başvuru sahiplerinin kura sürecini daha yakından ve sağlıklı biçimde takip etmesi sağlanacak. Kura sırasında isimler tek tek okunacak ve katılımcılar, hak sahibi olup olmadıklarını anlık olarak öğrenebilecek.

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura çekilişlerinin tamamlanmasının ardından, asil ve yedek hak sahipleri listeleri 2 Mart itibarıyla ilan edilmiş olacak. Bu tarihten sonra başvuru yapan tüm adaylar, hak sahipliği durumlarını resmi platformlar üzerinden sorgulayabilecek.

TOKİ tarafından açıklanan plana göre hak sahipliği dağılımı şu şekilde olacak:

Yüzde 5: Şehit aileleri ve gaziler

Yüzde 5: Engelliler

Yüzde 20: Emekliler

Yüzde 10: 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler

Yüzde 20: 18-30 yaş arası gençler

Yüzde 40: Diğer alıcı grupları

Bu kontenjan dağılımı, sosyal konut projesinin toplumsal dengeleri gözeten yapısını ortaya koyuyor.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLENEBİLECEK Mİ?

Evet, TOKİ kura çekimi canlı yayın aracılığıyla izlenebilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimleri, hem fiziki olarak takip edilebilecek hem de eş zamanlı olarak canlı yayından yayınlanacak.

Canlı yayın sayesinde başvuru sahipleri, kura sürecini şeffaf bir şekilde izleyebilecek ve isimlerinin çıkıp çıkmadığını anlık olarak görebilecek. Bu uygulama, sürecin güvenilirliğini artıran en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura çekilişleri tamamlandıktan sonra asil ve yedek listeler yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki resmi kanal üzerinden sorgulayabilecek:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr

e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr

Adaylar, bu platformlara T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kolayca kontrol edebilecek. Sonuçlar yalnızca bu resmi kaynaklar üzerinden duyurulacak olup, vatandaşların bilgi kirliliğine karşı dikkatli olmaları önem taşıyor.