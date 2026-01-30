TOKİ KARABÜK KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Karabük kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Karabük kura sonuçları isim listesi!

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Karabük'te yapılacak 1.600 konutun kura çekimi 2025 yılında başarıyla tamamlandı. Karabük Kültür Merkezi'nde saat 11.00'de düzenlenen çekilişle, asil ve yedek hak sahipleri belirlendi. Peki, TOKİ Karabük kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Karabük kura sonuçları isim listesi! Detaylar...

TOKİ KARABÜK KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

Listeler, hem asil hem de yedek hak sahiplerini içeriyor ve her aday T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapabiliyor. Kura sonuçlarının yayınlanmasıyla birlikte, Karabük'te yeni ev sahibi olacak vatandaşlar için süreç resmî olarak başlamış oldu.

TOKİ KARABÜK KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Karabük'teki TOKİ kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, iki ana kanal üzerinden sorgulama yapabilir:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr

e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr

Başvuru sahipleri T.C. kimlik numaralarını kullanarak sisteme giriş yapabilir ve hak sahipliği durumlarını kolayca kontrol edebilir. Bu sayede asil veya yedek listede olup olmadıkları net şekilde görülebilir.

TOKİ KARABÜK KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!





Kura sonuçları, Karabük'te hak kazanan vatandaşların isim listelerini içeriyor. Listede yer alan adaylar, konut teslim süreci ve sözleşme işlemleri için TOKİ tarafından bilgilendirilecektir.

Hak sahipleri, söz konusu listelerde adlarını görmeleri halinde ödeme planı ve teslim tarihleri hakkında detaylı bilgi alabileceklerdir. Bu süreç, devlet güvencesi ile yürütülmekte ve tüm işlemler şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

KARABÜK'TE HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Karabük'te toplam 1.600 TOKİ konutu farklı ilçelerde dağıtılacak. İlçe bazlı dağılım şu şekilde gerçekleşiyor:

Karabük / Merkez: 1.000 konut

Karabük / Eflani: 50 konut

Karabük / Eskipazar: 150 konut

Karabük / Ovacık: 50 konut

Karabük / Safranbolu: 150 konut

Karabük / Yenice: 200 konut

Bu dağılım, her ilçedeki konut ihtiyacına göre belirlenmiş olup, vatandaşların farklı bölgelerde uygun fiyatlı konutlara erişimini sağlamaktadır.

KARABÜK TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI NE KADAR?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi, şehirler ve konut tiplerine göre farklı ödeme planları sunuyor. Karabük ve diğer Anadolu illerinde uygulanacak fiyatlar ve ödeme koşulları 2025 yılı itibarıyla şöyle:

1+1 KONUTLAR

Büyüklük: 55 m²

Peşinat: 180.000 TL

Aylık Taksit: 6.750 TL

2+1 KONUTLAR

65 m²: Peşinat 220.000 TL, Taksit 8.250 TL

80 m²: Peşinat 265.000 TL, Taksit 9.938 TL

GENEL ÖZELLİKLER

Satış bedeli 1.800.000 TL'den başlıyor

Devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat

240 ay vade ile taksitlendirme

Bu ödeme planları, Anadolu'nun farklı illerinde yapılacak konutlar için vatandaşlara uygun bütçeli seçenekler sunmaktadır. Karabük'teki 1.600 konut için de aynı avantajlar geçerli olup, başvuru sahipleri peşinat ve taksitlerini kendi bütçelerine göre planlayabilirler.