TOKİ İstanbul kura sonuçları (TAM İSİM LİSTESİ PDF) İstanbul TOKİ kazananlar tam isim listesi açıklandı mı? TOKİ İstanbul 100 bin konut hak sahipleri!

İstanbul’da yürütülen büyük ölçekli sosyal konut hamlesi kapsamında gerçekleştirilen TOKİ kura süreci, 25,26 ve 27 Nisan itibarıyla yapılan çekilişlerle birlikte kritik bir aşamaya gelmiştir. Peki, İstanbul TOKİ kazananlar tam isim listesi açıklandı mı? TOKİ İstanbul 100 bin konut hak sahipleri belli oldu mu? TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi haberimizde.

500 bin konutluk dev proje içerisinde İstanbul için ayrılan 100 bin sosyal konutluk bölüm, özellikle dar ve orta gelirli vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle takip edilmektedir. Kura çekilişlerinin canlı yayınla kamuoyuna açık şekilde yapılması, sürecin şeffaflığını artırırken, hak sahiplerinin belirlenmesiyle birlikte gözler tamamen sonuç ekranlarına çevrilmiştir.

İstanbul TOKİ kazananlar tam isim listesi açıklandı mı? sorusu, kura sürecinin tamamlanmasına paralel olarak en çok araştırılan başlıkların başında gelmektedir. 25 ve 26 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen ilk etap kura çekilişlerinin ardından hak sahiplerinin belirlenme süreci başlamış, sonuçların dijital sisteme aktarılması aşamasına geçilmiştir.

TOKİ’nin resmi uygulama sürecine göre, kura çekilişleri tamamlandıkça isim listeleri kademeli olarak kamuoyu erişimine sunulmaktadır. Bu süreçte her etap için ayrı değerlendirme yapılmakta ve sonuçlar sistematik şekilde yayınlanmaktadır. Hak sahipleri, yalnızca resmi kanallar üzerinden yapılan duyurularla bilgilendirilmektedir.

TOKİ İstanbul 100 bin konut hak sahipleri için yürütülen süreç, Türkiye genelinde en kapsamlı sosyal konut projelerinden biri olarak dikkat çekmektedir. İstanbul gibi yoğun nüfusa sahip bir metropolde bu ölçekte bir konut dağıtımının yapılması, başvuru sayılarının da oldukça yüksek olmasına neden olmuştur.

Kura çekilişleri, 25 Nisan itibarıyla başlamış ve 26 Nisan’da devam ederek belirlenen takvim doğrultusunda ilerlemiştir. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte hak sahiplerinin netleşmesi aşamasına geçilmiş, 27 Nisan itibarıyla ise kura işlemlerinin sonlandırılması planlanmıştır. Bu süreç boyunca çekilişler TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanarak şeffaflık ilkesi korunmuştur.

Hak sahipliği belirleme süreci tamamlandıktan sonra sonuçlar, TOKİ’nin resmi dijital platformları üzerinden erişime açılmaktadır. Vatandaşlar, başvuru yaptıkları projeye ilişkin bilgileri “talep.toki.gov.tr” adresi üzerinden sorgulayabilmektedir. Bu sistem üzerinden yapılan sorgulamalar, kura sıra numarası ve kimlik bilgileri ile doğrulanmaktadır.