TOKİ İstanbul Kura Listesi! İstanbul TOKİ kura çekimine kimler, ne zaman katılabilecek?

TOKİ İstanbul sosyal konut projesinde kura süreci için geri sayım başladı. Başvuru listelerinin yayımlanmasının ardından gözler kura takvimine çevrildi.

TOKİ İSTANBUL ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN 2026?

TOKİ İstanbul kura çekimi için resmi takvim henüz netleşmedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un daha önce yaptığı açıklamalarda, İstanbul kuralarının Ramazan Bayramı sonrasında gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı. Bu kapsamda kura sürecinin mart ayının son haftasında yapılması beklentiler arasında yer alıyor.

Tahminlere göre, kura çekiminin 23-27 Mart 2026 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanıyor. Kura organizasyonunun İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasını kapsayacak şekilde aşamalı olarak yapılacağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da törene katılım sağlayabileceği bekleniyor.

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI 2026 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından sonuçların kısa süre içinde erişime açılması bekleniyor. TOKİ, daha önceki kura süreçlerinde olduğu gibi sonuçları hem resmi internet sitesi üzerinden hem de e-Devlet sistemi aracılığıyla duyuruyor.

Vatandaşlar, başvuru numaraları ile birlikte sonuçlarını sorgulayabilecek. Ayrıca kura çekimlerinin canlı yayınlanacağı ve sürecin TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden takip edilebileceği belirtiliyor. Kesin tarih ve saat bilgileri ise TOKİ’nin resmi duyuruları ile netlik kazanacak.

TOKİ İSTANBUL KURAYA KATILACAKLAR LİSTESİ

TOKİ İstanbul projesi kapsamında kuraya katılacak vatandaşların isim listeleri yayımlandı. Şehit aileleri, engelliler, emekliler, gençler, üç çocuk ve üzeri aileler ile diğer başvuru sahiplerinin yer aldığı listeler 500 bin konut projesinin resmi sayfasında paylaşıldı.

Aynı şekilde başvurusu kabul edilmeyen kişilerin listeleri de erişime açıldı. Bu listeler üzerinden vatandaşlar kendi durumlarını kontrol edebiliyor. Kura çekiminde tüm hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek ve süreç resmi kayıt altına alınacak.