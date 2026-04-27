TOKİ İstanbul evleri (Avrupa Anadolu Yakası) hangi ilçelere yapılacak? İstanbul TOKİ konutları nereye yapılacak?

TOKİ İstanbul evleri (Avrupa Anadolu Yakası) hangi ilçelere yapılacak? İstanbul TOKİ konutları nereye yapılacak?
TOKİ’nin İstanbul’da planladığı 100 bin sosyal konut projesi kapsamında çalışmalar hız kazanmış durumda. 500 bin sosyal konut hamlesinin önemli bir parçası olan bu proje, özellikle İstanbul’daki konut ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Peki, TOKİ İstanbul evleri (Avrupa Anadolu Yakası) hangi ilçelere yapılacak? İstanbul TOKİ konutları nereye yapılacak? Detaylar haberimizde.

TOKİ’nin İstanbul’da hayata geçirmeyi planladığı 100 bin konutluk yeni sosyal konut hamlesi, megakentte artan barınma ihtiyacına çözüm üretmeyi hedefleyen en kapsamlı projelerden biri olarak öne çıkıyor. 500 bin sosyal konut vizyonu kapsamında şekillenen bu süreçte, İstanbul genelinde hem Avrupa Yakası hem de Anadolu Yakası için yeni yerleşim alanları üzerinde detaylı teknik ve planlama çalışmaları yürütülüyor. Peki,  Toki İstanbul evleri (Avrupa Anadolu Yakası) hangi ilçelere yapılacak? İstanbul TOKİ konutları nereye yapılacak? Detaylar...

TOKİ İSTANBUL EVLERİ (AVRUPA ANADOLU YAKASI) HANGİ İLÇELERE YAPILACAK?

Projede özellikle nüfus yoğunluğu yüksek bölgeler, ulaşım ağlarına yakınlık, altyapı yeterliliği ve yeni gelişim alanı potansiyeli gibi kriterler dikkate alınıyor. Bu doğrultuda bazı ilçeler ön plana çıkıyor.

AVRUPA YAKASI’NDA ÖNE ÇIKAN İLÇELER

İstanbul’un Avrupa Yakası’nda konut üretimi için değerlendirilen bölgeler arasında özellikle geniş arazi potansiyeli ve yeni gelişim alanlarıyla bilinen ilçeler dikkat çekiyor:

  • Arnavutköy
  • Başakşehir
  • Esenler
  • Silivri
  • Çatalca

Bu ilçelerin öne çıkmasının temel nedenleri arasında şehir merkezine göre daha uygun arazi yapısı, yeni ulaşım projelerine entegrasyon imkânı ve planlı kentleşmeye uygun geniş alanlar bulunması yer alıyor.

ANADOLU YAKASI’NDA ÖNE ÇIKAN İLÇELER

Anadolu Yakası’nda ise özellikle son yıllarda gelişim gösteren ve konut ihtiyacının yoğunlaştığı bölgeler dikkat çekiyor. Planlama sürecinde değerlendirilen ilçeler şu şekilde öne çıkıyor:

    • Pendik
    • Sancaktepe
    • Sultanbeyli
    • Şile

    Bu bölgeler, hem yeni ulaşım hatlarına yakınlık hem de kentsel dönüşüm potansiyeli nedeniyle TOKİ projelerinde sıkça değerlendirilen alanlar arasında bulunuyor.

    Dilara Yıldız
