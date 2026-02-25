TOKİ ISPARTA KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Isparta kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Isparta kura sonuçları isim listesi!

Isparta'da TOKİ projeleri kapsamında inşa edilen 2 bin 889 konut için heyecan dorukta. 25 Şubat Çarşamba günü saat 12:00'de gerçekleştirilen kura çekimiyle hak sahipleri belirlendi. Peki, TOKİ Isparta kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Isparta kura sonuçları isim listesi! Detaylar...

TOKİ ISPARTA KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

TOKİ Isparta 2 bin 889 konut projesinde hak sahiplerinin belirlenmesi için yapılan kura çekimi 25 Şubat Çarşamba günü saat 12:00'de gerçekleştirildi. Vatandaşlar, uzun süredir beklenen sonuçları merakla takip ediyor. Bu kura ile Isparta genelinde farklı ilçelerdeki konutlar için hak sahipleri belirlendi.

TOKİ ISPARTA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Isparta kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar için iki resmi kanal bulunuyor:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi

TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden başvuru numarası veya T.C. kimlik numarası ile giriş yapılarak hak sahipliği durumu sorgulanabiliyor.

e-Devlet Kapısı

e-Devlet üzerinden giriş yapan başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaralarını kullanarak hak sahibi olup olmadıklarını kolayca kontrol edebilirler.

Her iki yöntem de güvenilir olup, sonuçlar anlık olarak güncellenmektedir. Başvuruda bulunan vatandaşların e-Devlet ya da TOKİ platformlarından bilgilerini kontrol etmeleri önerilir.

TOKİ ISPARTA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

TOKİ Isparta konut projesinde hak sahiplerinin tam isim listesi, kura çekimi sonrası açıklandı. Başvuru yapan vatandaşlar, isim listesinde yer alıp almadıklarını kontrol etmek için T.C. kimlik numaraları ile giriş yapabilirler.

Hak sahiplerinin listesi, resmi kaynaklardan doğrulanabilecek şekilde paylaşılmış olup, herhangi bir üçüncü taraf kaynağa güvenmek yerine sadece TOKİ Resmi İnternet Sitesi ve e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulama yapılması tavsiye ediliyor.

ISPARTA'DA HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

TOKİ Isparta projesi kapsamında konut dağılımı ilçelere göre şu şekilde planlandı:

Merkez: 1.500 konut

Aksu: 79 konut

Gelendost: 63 konut

Gönen: 200 konut

Keçiborlu: 147 konut

Şarkikaraağaç: 400 konut

Yalvaç: 400 konut

Yenişarbademli: 100 konut

Toplamda 2 bin 889 konutun inşasıyla Isparta'nın farklı ilçelerinde vatandaşların konut sahibi olma fırsatı sağlanacak. Bu kapsamda, özellikle Merkez, Şarkikaraağaç ve Yalvaç ilçelerinde yoğun bir talep oluşması bekleniyor.