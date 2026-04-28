TOKİ iade nasıl alınır? TOKİ ücret iadesi kaç günde yatar? 5000 TL para iadesi hangi bankaya yatacak?

İstanbul’da sosyal konut hayali kuran binlerce kişi için kura sürecinin tamamlanmasıyla birlikte yeni bir dönem başladı. TOKİ tarafından yürütülen projelerde adı asil listede yer almayan vatandaşlar için başvuru sırasında yatırılan 5.000 TL’nin iade süreci resmen devreye alındı. Özellikle İstanbul’daki yoğun başvuru nedeniyle iade işlemlerinin nasıl yapılacağı, ne kadar süreceği ve hangi bankaların sürece dahil olduğu merak konusu olmaya devam ediyor.

TOKİ İADE NASIL ALINIR?

TOKİ iade süreci, kura çekilişlerinin tamamlanmasının ardından otomatik olarak başlatılır. Sistem, asil ve yedek listelerin kesinleşmesinden sonra hak sahibi olamayan vatandaşlar için geri ödeme sürecini tanımlar. Bu süreç genellikle kura tarihinden itibaren 5 iş günü içinde aktif hale gelir ancak İstanbul gibi yoğun bölgelerde işlemler kademeli olarak sisteme yansıtılabilir.

İade işlemleri, başvurunun yapıldığı banka üzerinden gerçekleştirilir. Bu noktada Halkbank ve Ziraat Bankası sürecin merkezinde yer alır. Günümüzde dijital bankacılığın gelişmesiyle birlikte vatandaşların şubeye gitmesine gerek kalmadan işlemlerini tamamlaması mümkündür.

ZİRAAT TOKİ ÜCRET İADESİ NASIL ALINIR?

Halkbank ve Ziraat üzerinden iade almak isteyen kullanıcılar, bankanın resmi internet sitesinde yer alan “TOKİ Başvuru İadesi” ekranına giriş yaparak kimlik bilgileri ve cep telefonu doğrulamasıyla işlemlerini başlatabilir. Doğrulama sonrasında kendi adlarına kayıtlı IBAN bilgisi sisteme tanımlanır ve iade süreci tamamlanır. Aynı şekilde ATM’ler üzerinden kartsız işlemler menüsü kullanılarak da oldukça kısa sürede para çekme veya hesaba aktarma işlemi yapılabilir. Mobil bankacılık uygulamaları ise bu süreci daha da hızlandırarak, birkaç dokunuşla iade tutarının hesaba aktarılmasını sağlar.

TOKİ ÜCRET İADESİ KAÇ GÜNDE YATAR?

Başvuru sahiplerinin en çok odaklandığı başlıklardan biri de iadenin ne kadar sürede gerçekleştiğidir. TOKİ tarafından belirlenen sistemde, kura çekiminin ardından iade hakkı genellikle 5 iş günü içerisinde aktif hale gelir. Ancak bu süre, özellikle İstanbul gibi yüksek başvuru yoğunluğu olan şehirlerde kademeli olarak ilerleyebilir.

TOKİ 5000 TL PARA İADESİ HANGİ BANKAYA YATACAK?

TOKİ başvuru ücretlerinin iadesi, tamamen başvuru sırasında kullanılan banka altyapısına bağlıdır. Başvuru Halkbank aracılığıyla yapıldıysa iade işlemi yine bu banka üzerinden gerçekleştirilir. Aynı şekilde Ziraat Bankası üzerinden yapılan başvuruların iadeleri de ilgili banka sistemi üzerinden yürütülür.

Vatandaşlara sunulan esneklik sayesinde, iade tutarı farklı bir IBAN’a yönlendirilebilir. Ancak bu IBAN’ın başvuru sahibine ait olması zorunludur. Bu güvenlik uygulaması, olası hataların ve yanlış transferlerin önüne geçmek amacıyla uygulanır.

Sonuç olarak TOKİ iade süreci, dijitalleşmenin sağladığı avantajlarla birlikte oldukça hızlı ve erişilebilir bir yapıya kavuşmuş durumda. Şubeye gitme zorunluluğunun ortadan kalkması, hem zaman tasarrufu sağlıyor hem de işlemlerin daha pratik bir şekilde tamamlanmasına olanak tanıyor. İstanbul’da kura sonucunda hak kazanamayan vatandaşlar, kısa süre içerisinde ve zahmetsiz bir şekilde başvuru ücretlerini geri alabiliyor.