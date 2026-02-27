TOKİ EDİRNE KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Edirne kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Edirne kura sonuçları isim listesi!

Edinilen son bilgilere göre, Edirne ilinde TOKİ sosyal konutları için gerçekleştirilen kura çekimi 27 Şubat Cuma günü saat 14.30'da Mimar Sinan Spor Salonu'nda tamamlandı. Kura sonucunda, asil ve yedek hak sahiplerinin listesi resmi kanallar üzerinden erişime açıldı. Peki, TOKİ Edirne kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Edirne kura sonuçları isim listesi! Detaylar...

TOKİ EDİRNE KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

Bu kura, Edirne'deki konut talebini karşılamak ve şehir genelindeki sosyal konut dağılımını şeffaf bir şekilde belirlemek amacıyla düzenlendi. Kura sonrası yayımlanan tam isim listesi, hak sahiplerinin kimlik numarası ile e-Devlet veya TOKİ resmi sitesi üzerinden kolayca sorgulanabiliyor.

TOKİ EDİRNE KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Edinilen bilgilere göre, TOKİ Edirne kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar için iki temel kanal bulunuyor:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: Kura tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri listesi burada yayımlanır.

e-Devlet Kapısı: Başvuru yapan kişiler T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını sorgulayabilir.

Bu iki yöntem sayesinde Edirne'de TOKİ'den konut sahibi olmayı bekleyen vatandaşlar, sonuçlara güvenli ve hızlı bir şekilde ulaşabiliyor.

TOKİ EDİRNE KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

Kura çekimi sonrası yayımlanan isim listesi, asil ve yedek hak sahiplerini içeriyor. Vatandaşlar, başvuru sırasında verdikleri bilgiler ve T.C. kimlik numarası ile listede yerlerini kolayca kontrol edebilir.

Asil hak sahipleri: Kura sonucu konut almaya hak kazanan kişiler.

Yedek hak sahipleri: Asil hak sahiplerinden herhangi bir nedenle konutu alamayan kişiler için yedek listeye dahil edilen adaylar.

Bu sayede kura, tamamen şeffaf bir şekilde tamamlanmış oluyor ve hak sahipleri doğrudan resmi kanallardan bilgi alabiliyor.

EDİRNE'DE HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın açıklamasına göre, TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Edirne'de ilçelere göre konut dağılımı planlandı. Edirne, İstanbul dışındaki iller arasında, ihtiyaç ve talepler doğrultusunda belirli sayıda konut ile temsil edilecek.

Bu kapsamda, Edirne'de konut yapılacak ilçeler ve sayılarına ilişkin bilgiler kura sonuçları ile birlikte netleşmiş olacak. Kura sonrası asil ve yedek hak sahipleri, hangi ilçede konut almaya hak kazandıklarını da resmi listeler üzerinden öğrenebilecek.

EDİRNE TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI NE KADAR?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde Edirne için İstanbul dışındaki iller kapsamında belirlenen fiyatlar ve ödeme planları şöyle:

55 metrekare 1+1 konut: Satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL, yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade, aylık taksit 6 bin 750 TL.

65 metrekare 2+1 konut: Satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL, yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade, aylık taksit 8 bin 250 TL.

80 metrekare 2+1 konut: Satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL, yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade, aylık taksit 9 bin 938 TL.