TOKİ DÜZCE KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Düzce kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Düzce kura sonuçları isim listesi!
Düzce'de TOKİ sosyal konut projeleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 4 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilen kura çekilişi ile konut sahipleri belirlendi. Kura sonuçları, hem asil hem de yedek hak sahipleri listesi ile netleşti. Peki, TOKİ Düzce kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Düzce kura sonuçları isim listesine nasıl erişilir? TOKİ kura sonuçları isim listesi...
Düzce'de TOKİ sosyal konut projesi için beklenen kura çekilişi 4 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Kura çekilişi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonunda saat 11.00'da yapıldı. Bu çekiliş ile asil ve yedek hak sahipleri belirlendi. Peki, TOKİ Düzce kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Düzce kura sonuçları isim listesi! Detaylar...
TOKİ DÜZCE KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)
TOKİ Düzce kura sonuçları, konut sahibi olmak isteyenler için büyük önem taşıyor. Çekiliş sonucunda hak sahibi olanlar, konutlarını %10 peşinat ve 240 ay vade ile alabilecekler.
TOKİ DÜZCE KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Düzce TOKİ kura sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar için iki resmi kanal bulunuyor:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr üzerinden hak sahipleri listesi sorgulanabilir.
e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr adresinde T.C. kimlik numarası ile giriş yaparak, asil ve yedek hak sahipliği durumu kontrol edilebilir.
Bu yöntemler sayesinde adaylar, kura sonuçlarını güvenli ve hızlı bir şekilde öğrenebilirler.
TOKİ DÜZCE KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ) İÇİN TIKLAYINIZ!
TOKİ DÜZCE KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!
Kura çekilişi tamamlandıktan sonra, Düzce TOKİ isim listesi resmi kanallar üzerinden erişime açılacaktır. Asil ve yedek listeler, T.C. kimlik numaraları ile birlikte sorgulanabiliyor.
Hak sahipleri listesi, konut tipine ve başvuru detayına göre iki kategoride paylaşılmaktadır:
Asil Hak Sahipleri: Konut almaya kesin hak kazanan adaylar.
Yedek Hak Sahipleri: Asil adayların konutu kabul etmemesi durumunda konut alma hakkı kazanacak adaylar.
DÜZCE TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI NE KADAR?
Düzce'de TOKİ sosyal konut projelerinde fiyatlar, konut tipine ve büyüklüğüne göre değişiklik gösteriyor. Ödeme koşulları %10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vade ile sunuluyor.
Düzce TOKİ Konut Tipleri ve Fiyatları:
55 m² 1+1 Konut:
Satış Fiyatı: 1.800.000 TL
Peşinat: 180.000 TL
Aylık Taksit: 6.750 TL
65 m² 2+1 Konut:
Satış Fiyatı: 2.200.000 TL
Peşinat: 220.000 TL
Aylık Taksit: 8.250 TL
80 m² 2+1 Konut:
Satış Fiyatı: 2.650.000 TL
Peşinat: 265.000 TL
Aylık Taksit: 9.938 TL
Bu ödeme planı, Düzce'de sosyal konut sahibi olmayı planlayan vatandaşlar için uzun vadeli ve uygun bir seçenek sunuyor.
DÜZCE'DE HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?
TOKİ tarafından paylaşılan resmi verilere göre, Düzce'de ilçelere göre dağıtılacak konut sayıları şöyle:
Düzce Merkez: 1.300 konut
Düzce Akçakoca: 250 konut
Düzce Cumayeri: 200 konut
Düzce Çilimli: 180 konut
Düzce Gölyaka: 100 konut
Düzce Gümüşova: 200 konut
Düzce Kaynaşlı: 150 konut
Düzce Yığılca: 90 konut
Toplamda Düzce genelinde kura ile dağıtılacak konut sayısı 2.470 olarak planlandı.