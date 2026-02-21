TOKİ Bursa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı: 17.225 Bursa TOKİ sonuçları hak sahipleri!
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Bursa'da inşa edilecek 17 bin 225 konut için kura çekilişi tamamlandı. Bursa TOKİ kura çekilişi bugün saat 14.00'te başladı ve noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin ardından hak sahipleri resmen açıklandı. Peki Bursa TOKİ kura sonuçları nereden, nasıl sorgulanır? TOKİ Bursa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı haberimizde!
Bursa genelinde yoğun başvuru alan projede, 17.225 konut için hak kazanan vatandaşlar canlı yayında yapılan kura ile belirlendi. Çekilişin tamamlanmasının ardından isim listesi erişime açıldı Peki Bursa TOKİ kura sonuçları nereden, nasıl sorgulanır? TOKİ Bursa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...
TOKİ BURSA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Evet, Bursa TOKİ kura sonuçları açıklandı. 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Bursa'da yapılacak konutlar için hak sahipleri belli oldu. Kura sonuçları, çekilişin tamamlanmasının hemen ardından ilan edildi.
TOKİ BURSA İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI
Bursa TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı üzerinden:
Ad ve soyad bilgisiyle,
Proje ve ilçe seçimi yaparak
hak sahipliği durumu öğrenilebiliyor.
17.225 Bursa TOKİ hak sahipleri listesine aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz:
İsim listesi sorgulama ekranı için tıklayın: