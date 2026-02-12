TOKİ BOLU KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE| Bolu TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Bolu kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir?

Türkiye genelinde devam eden TOKİ 500 Bin Konut Projesi kapsamında, Bolu'da hak sahibi belirleme kurası bugün gerçekleştirilecek. Noter huzurunda yapılacak kura çekimi, Bolu Bilim Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenecek ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Peki, Bolu TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Bolu kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir? Detaylar haberimizde.

TOKİ BOLU KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE

Bu yıl Bolu'da Merkez, Dörtdivan, Gerede, Kıbrıscık, Mengen, Mudurnu ve Yeniçağa ilçelerinde inşa edilecek 1+1 ve 2+1 tipindeki toplam 1950 konut için hak sahipleri kura ile belirlenecek. Kura çekimi sürecinde noter denetimi sayesinde tüm işlemler şeffaf bir şekilde gerçekleştirilecek.

TOKİ kura çekimi, sosyal medya ve dijital platformlarda yoğun ilgi gören etkinliklerden biri haline geldi. Özellikle hak sahibi olmak için başvuru yapan vatandaşlar, canlı yayını takip ederek anlık gelişmeleri ve kura çekim sırasını öğrenebilecek.

TOKİ BOLU KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!





BOLU TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bolu TOKİ kura sonuçları, kura çekimi tamamlandıktan sonra e-Devlet ve TOKİ resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Hak sahipleri, başvurularına ait isim listelerini ve konut bilgilerini kolayca sorgulayabilecek.

Kura sonuçlarının açıklanma süreci genellikle aynı gün içinde tamamlanıyor. Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak, kendi adlarına çıkan konutları anlık olarak görebiliyor.

TOKİ Bolu kura sonuçları için güvenilir kaynaklar:

e-Devlet Resmi Portalı

TOKİ Resmi Web Sitesi

Bu sayede hak sahipleri, hem hangi konut tipine hak kazandıklarını hem de hangi ilçede konutlarının yer aldığını resmi olarak öğrenmiş olacak.

TOKİ BOLU KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, NEREDEN İZLENİR?

12 Şubat 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek Bolu TOKİ kura çekimi saat 11.00'de başlayacak. Noter huzurunda yapılacak kura, Bolu Bilim Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenecek ve şeffaf bir şekilde yürütülecek.

Kura çekimini canlı izlemek isteyen vatandaşlar, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden süreci anlık olarak takip edebilecek. Canlı yayın sayesinde, kura sırası, hak sahipleri ve konut tipleri gibi detaylar birebir görülebilecek.

İzleme linki ve öneriler:

TOKİ YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlar düzenli olarak paylaşılır.

Yayın sırasında internet bağlantısının stabil olması, canlı izleme deneyimini daha sağlıklı kılar.

Hak sahipleri, kura sırasında isimlerinin okunup okunmadığını anında takip ederek sürecin şeffaflığından emin olabilir.

BOLU İÇİN 1+1 VE 2+1 KONUT HAK SAHİPLERİ

Bu yıl Bolu'da kura çekimi yapılacak 1950 konutun dağılımı şu şekilde:

Merkez 1200

Dörtdivan 125

Gerede 250

Kıbrıscık 50

Mengen 100

Mudurnu Taşkesti 100

Yeniçağa 125

Konut tipleri ise 1+1 ve 2+1 olarak planlandı. Kura sonucunda belirlenen hak sahipleri, TOKİ ile sözleşme sürecine geçerek konutlarını teslim alabilecek.

Konut sahipleri için önemli ipuçları:

Kura çekimi sonrasında sözleşme ve ödeme detayları TOKİ tarafından ilan edilecektir.

Hak sahipleri, gerekli belgeleri ve başvuru bilgilerini önceden hazırlamalıdır.