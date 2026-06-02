TMO fiyat listesi 2026: Hububat (buğday-arpa) alım ve satım fiyatları ne kadar?

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2026 yılı hububat sezonuna ilişkin alım ve satış fiyatlarını kamuoyuyla paylaştı. Hasat döneminin yaklaşmasıyla birlikte açıklanan yeni fiyatlar, özellikle buğday ve arpa üreticileri için referans niteliği taşıyor. Açıklanan verilerde makarnalık ve ekmeklik buğday ile arpa için ton bazında güncel alım ve satış rakamları netleşti. Peki, Hububat (buğday-arpa) alım ve satım fiyatları ne kadar? 2026 TMO fiyat listesi...

TMO FİYAT LİSTESİ 2026

2026 yılı için TMO tarafından açıklanan hububat alım fiyatları şu şekilde belirlendi:

Makarnalık buğday: 16.500 TL/ton

Ekmeklik buğday: 16.500 TL/ton

Arpa: 12.750 TL/ton

Açıklanan bu rakamlar, üreticilerin TMO’ya ürün tesliminde esas alınacak temel alım fiyatlarını oluşturuyor. Hasat döneminin başlamasıyla birlikte özellikle yoğun üretim bölgelerinde teslim süreçlerinin hız kazanması bekleniyor.

ÜRÜN TESLİMLERİ VE KABUL SÜRECİ

TMO, 2026 sezonu için ürün kabul işlemlerine 21 Mayıs 2026 itibarıyla başladı. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticiler, buğday ve arpa ürünlerini taahhütname karşılığında TMO’ya teslim edebiliyor. Bu uygulama, ürünlerin depolanması ve piyasa istikrarının korunması açısından kritik bir rol üstleniyor.

DESTEK ÖDEMELERİYLE GELİR SEVİYESİ

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan destek kalemleriyle birlikte üreticilerin ton başına elde ettiği toplam gelir artış gösteriyor. Temel destek, planlı üretim desteği ve sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında yapılan ödemelerle birlikte ortalama destek tutarı ton başına 3.014 TL olarak hesaplanıyor.

Bu kapsamda destek dahil toplam gelir seviyeleri şu şekilde oluşuyor:

Ekmeklik buğday: 19.514 TL/ton

Makarnalık buğday: 19.514 TL/ton

Arpa: 15.764 TL/ton

ÖDEME TAKVİMİ VE SÜREÇ YÖNETİMİ

TMO tarafından yapılan açıklamaya göre, ürün bedelleri teslimat işlemlerinin tamamlanmasının ardından en geç 45 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacak. Bu süreç, üreticilerin finansal planlamalarını daha öngörülebilir hale getirmeyi amaçlıyor.

HUBUBAT (BUĞDAY-ARPA) ALIM VE SATIŞ FİYATLARI NE KADAR?

TMO’nun 2026 yılı için açıkladığı satış fiyatları, iç piyasa dengeleri açısından belirleyici bir referans oluşturuyor. Yeni sezonda geçerli olacak satış rakamları şu şekilde açıklandı:

Makarnalık buğday: 18.500 TL/ton

Ekmeklik buğday: 18.500 TL/ton

Arpa: 14.000 TL/ton

Bu fiyatlar, özellikle sanayi ve un üretim zincirinde maliyet hesaplamaları açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

HASAT DÖNEMİ VE PİYASA BEKLENTİLERİ

2026 yılı hasat döneminde bazı bölgelerde yağışların etkisiyle sürecin geçen yıllara göre daha geç başladığı bildirildi. Buna rağmen ürün kaldırma işlemleri birçok üretim alanında devam ediyor. Bu durum, piyasada arz-talep dengesinin şekillenmesinde etkili unsurlar arasında yer alıyor.

HUBUBATTA PLANLI ÜRETİM VE STRATEJİK YAKLAŞIM

TMO’nun açıkladığı fiyat politikası, yalnızca alım ve satım rakamlarını değil aynı zamanda planlı üretim yaklaşımını da destekleyen bir çerçeve sunuyor. Bu kapsamda üreticilerin ürünlerini TMO üzerinden değerlendirmesi, piyasa istikrarı açısından önemli bir mekanizma olarak öne çıkıyor.

GENEL EKONOMİK ÇERÇEVE

2026 yılı hububat alım ve satış fiyatları, üretici gelirleri ile piyasa fiyatları arasında denge oluşturmayı hedefleyen bir yapı içerisinde şekillendi. Açıklanan rakamlar, sezon boyunca referans fiyat niteliği taşıyarak hem üretim hem de ticaret tarafında belirleyici olacak.