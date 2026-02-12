2025 yılında yurt dışından yapılan alışverişlerde 30 euro sınırının kaldırılması, e-ticaret sektöründe önemli değişiklikler getirdi. Bu değişiklikten en çok etkilenen şirketlerden biri de Temu oldu. Türkiye'deki kullanıcılar, gümrük süreçleri nedeniyle yurt dışı alışverişlerinde ek maliyet ve zaman kaybı yaşamaya başlamıştı. Temu, bu sorunu çözmek için Türkiye'de bir ithalatçı şirket kurarak doğrudan gümrük işlemlerini yönetme yoluna gitti. Peki, TEMU Türkiye'de şirket mi kurdu? TEMU Türkiye şirketi ne zaman açılacak, fiyatlar ve teslimat süreci nasıl olacak? Detaylar...

TEMU TÜRKİYE'DE ŞİRKET Mİ KURDU?

Kurulan şirket sayesinde, Temu'nun Türkiye'ye yönelik operasyonları artık daha merkezi bir şekilde yürütülüyor. Gümrük süreçleri bireysel kullanıcıların yerine doğrudan şirket adına yapılırken, müşteriler alışverişlerini tamamladıkları anda vergilerini ödeyerek ürünleri sorunsuz şekilde teslim alabiliyor.

TEMU TÜRKİYE ŞİRKETİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Temu'nun Türkiye'deki ithalatçı şirketi, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve gümrük engellerini ortadan kaldırmak amacıyla yakın zamanda faaliyete geçti. Resmi açıklamalara göre şirket, Türkiye pazarına hızlı ve etkin bir giriş yapmayı hedefliyor.

Yeni sistem ile Temu, Türkiye'deki müşterilerinin siparişlerini ek bir işlem veya gümrük ücreti ödemeden teslim alabilmesini sağlayacak. Bu yaklaşım, hem teslimat sürelerini kısaltacak hem de kullanıcıların alışveriş deneyimini daha sorunsuz hale getirecek.

FİYATLAR VE TESLİMAT SÜRECİ NASIL OLACAK?

Temu'nun Türkiye'deki yeni ithalatçı şirket modeli, fiyat ve teslimat süreçlerinde de önemli değişiklikler getiriyor. Öncelikle, toplu ithalat modeli sayesinde ürünlerin fiyat avantajı korunuyor. Kullanıcılar, yurtdışından alışveriş yaparken vergi ödemelerini alışveriş sırasında tamamlıyor ve ek maliyetle uğraşmadan siparişlerini alabiliyor.

Teslimat süreci artık daha merkezi ve hızlı bir şekilde ilerliyor. Ürünler gümrükten doğrudan şirketin sorumluluğunda çekiliyor ve adreslere gönderiliyor. Bu sistem, bireysel gümrük işlemlerinin getirdiği gecikmeleri ortadan kaldırıyor.

Gelecekte Temu'nun Türkiye'de depo modeliyle çalışıp çalışmayacağı ise merak konusu. Eğer yerel stok sistemi hayata geçirilirse, Trendyol ve Hepsiburada gibi büyük platformlarla rekabet daha da yoğunlaşabilir. Bu adım, hem fiyat rekabetini hem de teslimat hızını doğrudan etkileyebilir.