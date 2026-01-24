Haberler

Temu kapandı mı? Temu yurtdışı alışverişi Türkiye'ye kapattı mı?

Güncelleme:
Çinli e-ticaret devi Temu, son dönemde Türkiye'deki operasyonlarıyla ilgili önemli değişiklikler yaparak gündeme geldi. Özellikle Türkiye'deki yeni gümrük düzenlemeleri ve yerel depolama stratejileri, Temu'nun Türkiye pazarındaki geleceğini doğrudan etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Peki, Temu kapandı mı? Temu yurtdışı alışverişi Türkiye'ye kapattı mı? Detaylar haberimizde.

Çinli e-ticaret devi Temu, son dönemde Türkiye'deki gümrük düzenlemeleri ve yerel operasyonlarına dair yaptığı değişikliklerle gündeme oturdu. Peki, Temu kapandı mı? Temu yurtdışı alışverişi Türkiye'ye kapattı mı? Detaylar...

TEMU YURTDIŞI ALIŞVERİŞİ TÜRKİYE'YE KAPATTI MI?

Son zamanlarda, Temu'nun Türkiye'deki faaliyetlerini kısıtlayan önemli bir gelişme yaşandı. Çinli e-ticaret devi, Türkiye'deki gümrük düzenlemelerinin ardından yurtdışı alışveriş segmentini kapatma kararı aldı. 2025 yılı Şubat ayında yürürlüğe giren yeni gümrük düzenlemeleri, Temu'nun Türkiye'deki operasyonlarını doğrudan etkileyen bir dönüm noktası oldu. Bu gelişme, kullanıcıların yurtdışından ürün siparişi verebileceği platformun kapandığı anlamına gelmektedir. Temu'nun yurtdışı alışveriş bölümünün kapanması, kullanıcılar arasında büyük bir endişe yaratırken, Türkiye'deki gümrük sistemindeki değişiklikler de önemli bir faktör olarak ön plana çıkıyor.

TEMU KAPANDI MI?

Temu'nun Türkiye'deki faaliyetlerine yönelik baskın, şirketin operasyonal düzeyde yaşadığı zorlukların bir yansımasıydı. Türkiye'deki ofisine yapılan baskın, aslında şirketin operasyonel modelinde büyük değişikliklere yol açtı. Bu baskın, Temu'nun yurtdışından Türkiye'ye yapılan alışverişlerdeki ticaret modeli üzerinde ciddi bir etkisi olduğunu gösterdi. Gümrük muafiyetinin kaldırılması ve yerel gümrük uygulamalarının devreye girmesi, ürünlerin ithalatı ve vergilendirilmesi konusunda yeni düzenlemeler getirdi. Bunun sonucunda Temu, Türkiye pazarındaki büyük değişimlere yanıt olarak sadece yerel depo ürünlerinin olduğu kısmı aktif hale getirdi.

