TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2026: (TEFE TÜFE) Temmuz ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?

Temmuz ayı kira artış oranı 2026 için geri sayım sürerken, ev sahipleri ve kiracılar Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon verilerine odaklandı. Özellikle sözleşmesini Temmuz ayında yenileyecek milyonlarca konut ve iş yeri kiracısı, uygulanacak yasal kira artış tavanını belirleyecek 12 aylık ortalama TÜFE oranının netleşmesini bekliyor. Peki, (TEFE TÜFE) Temmuz ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? Detaylar...

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2026

2026 yılı Temmuz ayında uygulanacak kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı Haziran ayı enflasyon verileri doğrultusunda belirlenecek. Mevzuat kapsamında konut ve iş yeri kira artışlarında esas alınan oran, 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi olarak uygulanıyor.

Bu nedenle Temmuz ayında sözleşmesini yenileyecek kiracılar ile ev sahipleri için en önemli veri, TÜİK tarafından duyurulacak 12 aylık ortalama TÜFE oranı olacak. Açıklanacak verinin ardından Temmuz ayı kira artış tavanı kesinleşecek ve yeni kira bedelleri yasal üst sınır çerçevesinde hesaplanabilecek.

Kira zammı hesaplama 2026 Temmuz döneminde kullanılacak resmi oran da aynı açıklamayla birlikte yürürlüğe girecek.

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Temmuz ayı kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun Haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasıyla belli olacak.

TÜİK, Haziran ayı enflasyon rakamlarını 3 Temmuz Cuma günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşacak. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, 12 aylık ortalama TÜFE oranı da netleşecek ve Temmuz ayında uygulanacak yasal kira artış tavanı kesin olarak ilan edilmiş olacak.

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLACAK?

Temmuz ayı kira artış oranı, Haziran ayına ilişkin 12 aylık ortalama TÜFE verisinin açıklanmasının ardından kesinleşecek.

Kira artış oranı henüz resmi olarak açıklanmadığı için Temmuz ayında uygulanacak yasal tavan zam oranı da kesinlik kazanmış değil.

Kira zammı hesaplama 2026 Temmuz döneminde kullanılacak oran, TÜİK tarafından açıklanacak resmi veriler doğrultusunda belirlenecek. Açıklamanın ardından konut ve iş yerlerinde uygulanacak yasal kira artış sınırı da resmiyet kazanacak.

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NEYDİ?

Haziran 2026 döneminde kira sözleşmesini yenileyen kiracılar için uygulanacak artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun Mayıs ayına ilişkin açıkladığı enflasyon verileri esas alınarak belirlenmişti.

Buna göre Haziran ayında konut ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek yasal tavan zam oranı yüzde 32,24 olarak duyuruldu.

Bu oran doğrultusunda yenilenen kira sözleşmelerinde kira bedelleri yasal üst sınır esas alınarak güncellendi.

Örnek kira hesaplaması ise şu şekilde gerçekleşti:

Mevcut kira bedeli: 20.000 TL

Uygulanan artış oranı: %32,24

Kira artış tutarı: 6.448 TL

Yeni aylık kira bedeli: 26.448 TL

Yeni yıllık kira tutarı: 317.376 TL

Söz konusu hesaplama, Haziran 2026 döneminde geçerli olan resmi kira artış tavanı esas alınarak oluşturuldu.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Kira artış hesabında esas alınan kriter, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 12 aylık ortalama TÜFE oranıdır.

Hesaplama yapılırken mevcut kira bedeli, açıklanan resmi artış oranı üzerinden artırılır. Taraflar, yürürlükte bulunan yasal üst sınırı aşmamak kaydıyla yeni kira bedelini belirleyebilir.

Haziran 2026 dönemine ait örnek hesaplama şu şekildedir:

Mevcut kira bedeli: 20.000,00 TL

Artış oranı: %32,24

Kira artış tutarı: 6.448,00 TL

Yeni aylık kira tutarı: 26.448,00 TL

Yeni yıllık kira tutarı: 317.376,00 TL

Temmuz 2026 döneminde yapılacak kira hesaplamalarında ise Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinleşecek 12 aylık ortalama TÜFE oranı esas alınacak. Açıklanacak resmi veri sonrasında kira artış tavanı netleşecek ve yeni dönem kira hesaplamaları bu oran üzerinden gerçekleştirilecek.