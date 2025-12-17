Tedesco'nun maaşı ne kadar, yıllık ne kadar kazanıyor?

Edinilen bilgilere göre Domenico Tedesco'nun Fenerbahçe ile yaptığı anlaşma kapsamında yıllık geliri 400 bin Euro seviyesinde bulunuyor. Ödemelerin ise 10 aylık bir periyoda yayılarak her ay 40 bin Euro şeklinde gerçekleştirildiği ifade ediliyor. Bu rakam, bazı Fenerbahçeli taraftarlar tarafından teknik direktörlük kariyeri ve üstlendiği sorumluluklar dikkate alındığında düşük olarak değerlendirilirken, sosyal medyada ücret politikasına yönelik farklı görüşler dile getirildi.

TEDESCO'NUN MAAŞI NE KADAR?

MAAŞ RAKAMI TARAFTARLARI İKİYE BÖLDÜ

Ortaya çıkan ücret detayı, sarı-lacivertli taraftarlar arasında farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda bazı taraftarlar bu bedeli düşük bulurken, teknik direktörlük pozisyonunun gerektirdiği sorumluluklar ve beklentiler dikkate alındığında maaşın yetersiz kaldığını savunan yorumlar dikkat çekti.