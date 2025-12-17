Haberler

Tedesco'nun maaşı ne kadar, yıllık ne kadar kazanıyor?

Tedesco'nun maaşı ne kadar, yıllık ne kadar kazanıyor?
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin başına geçen teknik direktör Domenico Tedesco'nun sarı-lacivertli kulüpten elde ettiği ücret, spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Deneyimli çalıştırıcının maaş düzeyi özellikle taraftarlar arasında tartışma konusu olurken, Tedesco'nun Fenerbahçe'den ne kadar kazandığı merak edilmeye başlandı.

Edinilen bilgilere göre Domenico Tedesco'nun Fenerbahçe ile yaptığı anlaşma kapsamında yıllık geliri 400 bin Euro seviyesinde bulunuyor. Ödemelerin ise 10 aylık bir periyoda yayılarak her ay 40 bin Euro şeklinde gerçekleştirildiği ifade ediliyor. Bu rakam, bazı Fenerbahçeli taraftarlar tarafından teknik direktörlük kariyeri ve üstlendiği sorumluluklar dikkate alındığında düşük olarak değerlendirilirken, sosyal medyada ücret politikasına yönelik farklı görüşler dile getirildi.

TEDESCO'NUN MAAŞI NE KADAR?

Kulübe yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Domenico Tedesco, Fenerbahçe ile yaptığı anlaşma doğrultusunda sezonluk 400 bin Euro gelir elde ediyor. Sözleşmede yer alan ödeme planının 10 ay üzerinden düzenlendiği, tecrübeli teknik adamın her ay 40 bin Euro aldığı ifade ediliyor.

MAAŞ RAKAMI TARAFTARLARI İKİYE BÖLDÜ

Ortaya çıkan ücret detayı, sarı-lacivertli taraftarlar arasında farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda bazı taraftarlar bu bedeli düşük bulurken, teknik direktörlük pozisyonunun gerektirdiği sorumluluklar ve beklentiler dikkate alındığında maaşın yetersiz kaldığını savunan yorumlar dikkat çekti.

Osman DEMİR
500

