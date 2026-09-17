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Sermaye Piyasası Kurulu’nun 130 yatırım fonunun tasfiye edilmesine yönelik kararı sonrası, bu fonlarda parası bulunan yatırımcıların sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin soruları gündeme geldi. İşleme kapatılan fonlarda katılma paylarının alım satımı yapılamazken, tasfiye sürecinin ardından yatırımcıların haklarının nasıl karşılanacağına ilişkin ayrıntıların açıklanması bekleniyor. Peki, tasfiye edilen fonlarda parası olanlar ne yapacak? Tasfiye edilen fonlar ne olacak, ne zaman ödenecek? Detaylar...

TASFİYE EDİLEN FONLARDA PARASI OLANLAR NE YAPACAK?

SPK’nın kararında Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls Portföy’ün kurucusu olduğu bazı fonların tasfiye edilmesi kararlaştırıldı. Aynı kapsamda söz konusu portföy yönetim şirketlerinin TEFAS’ta işlem gören fonlarında alım ve satım işlemleri de durduruldu.

Yatırımcılar açısından en önemli konu ise tasfiye sürecinin nasıl yürütüleceği ve fonlarda bulunan varlıkların ne şekilde nakde dönüştürüleceği. Mevcut aşamada 130 fonun tamamı için geçerli tek bir ödeme tarihi açıklanmış değil.

SPK’nın yatırım fonlarına ilişkin düzenlemesine göre fonun tasfiyesi halinde fon mal varlığı, ilgili esaslar çerçevesinde tasfiye ediliyor ve tasfiye bakiyesi katılma payı sahiplerine payları oranında dağıtılıyor.

FONLARDAKİ PARA NE OLACAK?

Yatırım fonlarında yatırımcının sahip olduğu katılma payları, fon portföyündeki varlıklara ilişkin hak sahipliğini ifade ediyor. Fon portföyünde hisse senedi, tahvil, repo ve diğer sermaye piyasası araçları bulunabiliyor. SPK da katılma payını yatırımcının fon portföyüne kaç adet payla ortak olduğunu gösteren araç olarak tanımlıyor.

Bu nedenle bir fonun tasfiye edilmesi, fon portföyündeki varlıkların doğrudan ortadan kalkması anlamına gelmiyor. Tasfiye sürecinde fonun sahip olduğu varlıkların tasfiye esasları doğrultusunda değerlendirilmesi ve fonun yükümlülüklerinin karşılanmasının ardından kalan tasfiye bakiyesinin katılma payı sahiplerine dağıtılması öngörülüyor.

Dolayısıyla tasfiye kapsamındaki fonlarda parası bulunan yatırımcıların karşılaşacağı süreç, fonun portföyündeki varlıkların yapısına ve tasfiye kapsamında uygulanacak yönteme bağlı olacak.

PARA NE ZAMAN ÖDENECEK?

Tasfiye kapsamındaki fonlarda yatırımcıların en fazla merak ettiği konulardan biri ödeme tarihi oldu. Ancak mevcut aşamada 130 fonun tamamı için geçerli kesin bir ödeme takvimi açıklanmış değil.

YATIRIMCININ BAŞVURU YAPMASI GEREKİYOR MU?

Mevcut aşamada yatırımcıların ayrıca başvuru yapmasını gerektiren açıklanmış bir prosedür bulunmuyor.

Fon yatırımcılarının sahip olduğu katılma payları kayıt altında bulunuyor. Tasfiye sürecinin tamamlanmasının ardından yatırımcılara yapılacak ödemenin yöntemi ve hangi hesaplar üzerinden gerçekleştirileceği ise açıklanacak uygulama esaslarıyla netleşecek.

SPK’nın yatırım fonlarına ilişkin rehberinde, tasfiye edilen fonlarda belirli koşullar altında katılma paylarının satışının yatırımcının ayrıca satış talimatı vermesi beklenmeden gerçekleştirilebildiği ve elde edilen tutarların yatırımcı hesaplarında değerlendirilmesine ilişkin düzenlemeler bulunduğu belirtiliyor. Ancak 130 fon için uygulanacak yöntemin ayrıca açıklanması gerekiyor.

Bu nedenle yatırımcıların fonlarının bağlı olduğu portföy yönetim şirketinden ve SPK’dan yapılacak resmi açıklamaları takip etmesi gerekiyor.

HER FON AYNI ŞEKİLDE TASFİYE EDİLMEYEBİLİR

Tasfiye kapsamındaki fonların portföyleri aynı yapıya sahip olmadığı için sürecin bütün fonlarda aynı şekilde ilerlemesi gerekmiyor.

Fon Tebliği'nde fonun sona ermesi halinde fon mal varlığının, içtüzük ve izahnamede yer alan ilkelere göre tasfiye edileceği ve tasfiye bakiyesinin katılma payı sahiplerine payları oranında dağıtılacağı belirtiliyor.

Verilen bilgilere göre portföy yapısı ve varlıkları uygun olan bazı fonlar açısından başka bir portföy yönetim şirketine devir gibi seçenekler de gündeme gelebilir. İncelemeler sonucunda tasfiye dışında farklı bir yöntem uygulanabilecek fonların bulunabileceği belirtiliyor.

Bu nedenle 130 fonun tamamı için tek bir ödeme tarihi veya tek tip bir tasfiye yöntemi bulunduğunu söylemek mevcut aşamada mümkün değil.

BANKALARDAKİ PARA PİYASASI FONLARI FARKLI

SPK’nın tasfiye kararı sonrasında para piyasası fonlarına ilişkin de soru işaretleri oluştu. Ancak karar Türkiye’de bulunan bütün para piyasası fonlarını kapsamıyor.

İşlem kısıtlaması ve tasfiye süreci, kararda belirtilen portföy yönetim şirketlerinin fonlarıyla sınırlı durumda. Bu şirketler dışında kalan portföy yönetim şirketlerinin fonları mevcut karar kapsamında bulunmuyor.

Bu nedenle yatırımcının öncelikle elindeki fonun hangi portföy yönetim şirketine ait olduğunu kontrol etmesi gerekiyor.