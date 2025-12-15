Süper Lig'de son dönemde gösterdiği performansla dikkat çeken genç sağ bek Taha Şahin, Galatasaray'ın transfer gündeminde öne çıkan isimlerden biri haline geldi. Çaykur Rizespor formasıyla sergilediği istikrarlı oyun ve hücuma yaptığı katkılar, onu özellikle yerli sağ bek ihtiyacı olan sarı-kırmızılı ekip için cazip bir seçenek hâline getirdi. Peki, Taha Şahin kimdir, kaç yaşında? Taha Şahin hangi takımda oynuyor, mevkii ne? Taha Şahin, Galatasaray'a mı transfer olacak? Detaylar haberimizde...

TAHA ŞAHİN KİMDİR?

Muhammet Taha Şahin, 22 Ekim 2000 İstanbul doğumlu, Türk futbolunun son yıllarda yükselen genç yeteneklerinden biridir. Futbol kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan Şahin, 2013 yılında Kasımpaşa altyapısına transfer oldu. Burada U19 ve ardından U21 takımlarında gösterdiği performansla dikkat çekti. Profesyonel kariyerinde esas sıçramasını Çaykur Rizespor formasıyla yapan Taha Şahin, özellikle sağ bek pozisyonundaki istikrarı ve hücuma yaptığı katkılarla tanınıyor.

Son dönemde adını sıkça duyduğumuz Taha Şahin, Türkiye Süper Lig'inde yerli oyuncu kriterleri açısından da Galatasaray gibi üst düzey kulüplerin radarına girmiş durumda. Sahada sergilediği oyun zekası, hızlı reaksiyonu ve savunmadaki disiplinli duruşuyla, genç yaşına rağmen önemli bir değer olarak öne çıkıyor.

TAHA ŞAHİN KAÇ YAŞINDA?

Taha Şahin, 22 Ekim 2000 doğumlu olduğundan, 2025 yılı itibarıyla 25 yaşındadır. Bu yaş, bir futbolcu için hem fiziksel hem de deneyim açısından kritik bir dönemi ifade ediyor.

TAHA ŞAHİN NERELİ?

Taha Şahin, İstanbul doğumlu bir futbolcudur. İstanbul'un yoğun futbol kültürü içinde yetişmiş olması, onun teknik becerilerini ve oyun zekasını geliştirmesinde büyük rol oynamıştır.

TAHA ŞAHİN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

2025 itibarıyla Taha Şahin, Çaykur Rizespor forması giymektedir. Rizespor'daki performansı ile özellikle savunmada disiplinli yapısı ve hücuma destek veren oyun tarzıyla dikkat çekiyor.

TAHA ŞAHİN MEVKİİ NE?

Taha Şahin, profesyonel kariyerinde sağ bek mevkiinde görev yapmaktadır. Savunmadaki disiplinli duruşu, hızlı geri dönüşleri ve hücuma katkısı ile tanınır. Modern futbol anlayışında sağ bekten beklenen tüm özellikleri sergileyebilen Şahin, özellikle Kanat hücumları ve bindirmelerdeki etkinliğiyle öne çıkıyor.

TAHA ŞAHİN GALATASARAY'A MI GELİYOR?

Sakatlıklar nedeniyle sağ bek arayışını hızlandıran Galatasaray'da, Çaykur Rizespor'dan Taha Şahin ismi ön plana çıkıyor. Gazeteci Reşat Can Özbudak'ın haberine göre, Galatasaray yönetimi Şahin için Rize kulübüne hem para hem de takasta kullanılacak oyuncular önerme planı yapıyor.

Son iki sezonda sergilediği performans ve istikrarlı oyunuyla dikkat çeken Şahin, özellikle sağ bek için birinci alternatif olarak görülüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un kadro planlamasında yerli ve genç oyunculara verdiği önem de, Taha Şahin'in transferinin önünü açıyor.

Orta sahada da potansiyel ayrılıkların ardından kadro yapısını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Taha Şahin hamlesiyle hem sağ bekteki boşluğu doldurmayı hem de takımın gençleşme stratejisine katkıda bulunmayı hedefliyor.