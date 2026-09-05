Taçtan gelen top ofsayt olur mu? Hangi durumlarda ofsayt verilmez?

Futbolun temel kurallarından biri olan ofsayt, maçların kaderini değiştirebilecek kararlardan biri olarak öne çıkıyor. Taç atışlarında yaşanan pozisyonlar sonrasında hakemlerin ofsayt uygulayıp uygulamadığı sıkça tartışma konusu oluyor. Kuralın detayları IFAB'ın belirlediği maddeler çerçevesinde şekilleniyor.

TAÇTAN OFSAYT OLUR MU?

Futbolda taç atışından doğrudan gelen bir topla oyuncu ofsayt pozisyonunda bulunsa dahi hakem tarafından ofsayt kararı verilmiyor. IFAB'ın belirlediği Kural 11 içerisinde bu durum açık bir şekilde yer alıyor. Kural metnine göre taç atışı, oyunun yeniden başlatıldığı özel anlardan biri olarak kabul ediliyor ve bu tür başlangıçlarda ofsayt hükmü uygulanmıyor.

Ofsayt kuralının genel işleyişine bakıldığında, bir oyuncunun topa oynandığı anda rakip yarı sahada, topla kendisi arasında sondan bir önceki rakip oyuncudan daha ileride bulunması ve pozisyona müdahil olması durumunda ofsayt kararı veriliyor. Ancak kural koyucular üç özel senaryoda ofsayt uygulamasını devre dışı bırakıyor. Bu üç senaryo kale vuruşu, taç atışı ve korner atışı olarak sıralanıyor. Söz konusu üç durumdan herhangi birinden doğrudan gelen topla oyuncu ofsayt pozisyonundan faydalansa dahi oyun durdurulmuyor ve normal akışında devam ediyor.

Kuralın uygulanmasında önemli bir ayrıntı da topun oyuncuya "doğrudan" ulaşması şartı olarak belirtiliyor. Taç atışı kullanıldıktan sonra top herhangi bir oyuncuya değmeden doğrudan ofsayt pozisyonundaki oyuncuya ulaşırsa ofsayt kararı verilmiyor. Fakat taç atışının ardından top bir başka oyuncuya değip sekerse ve ardından ofsayt pozisyonundaki oyuncuya ulaşırsa, bu durumda istisna geçerliliğini yitiriyor ve normal ofsayt kuralları tekrar devreye giriyor.