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Tabii Spor canlı izle, TRT tabii canlı nereden ve nasıl izlenir soruları Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı öncesinde yoğun şekilde araştırılıyor. tabii, TRT'nin dijital yayın platformu olarak internet sitesi, mobil uygulama ve akıllı televizyon uygulamaları üzerinden izlenebiliyor. Bu akşam 23.00'te oynanacak Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı da tabii üzerinden TRT 1 canlı yayınıyla ücretsiz izlenebilecek.

TABİİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

tabii, TRT'nin dijital yayın platformu. Platform üzerinden TRT kanallarının canlı yayınları ücretsiz olarak izlenebiliyor. tabii'ye internet sitesi, mobil uygulama ve akıllı televizyon uygulamaları üzerinden erişilebiliyor.

Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı TRT 1'den yayınlanacağı için tabii üzerinden TRT 1 canlı yayınına girerek ücretsiz izlenebilecek. Bunun için tabii'ye ücretsiz bir hesapla giriş yapmak yeterli oluyor.

TABİİ SPOR ÜCRETLİ Mİ?

tabii Spor'un tüm yayınları ücretsiz değil. Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki maçları TRT kanallarından şifresiz yayınlandığı için tabii üzerinden ücretsiz izlenebiliyor. Türk takımları dışındaki Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları ise Premium paket kapsamında yer alıyor.

tabii Premium üyelik ücreti aylık 99 TL. Üyelikte yıllık taahhüt bulunmuyor ve abonelik istenildiği zaman iptal edilebiliyor.

SHAKHTAR DONETSK FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden internetten de ücretsiz izlenebilecek.