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Tabii Spor 2, 3, 4 kanalları nereden izlenir sorusunun yanıtı tabii platformu. tabii Spor kanalları, TRT'nin dijital yayın platformu tabii'nin internet sitesi, mobil uygulaması ve akıllı televizyon uygulaması üzerinden izlenebiliyor. Aynı saatte oynanan maçlar farklı tabii Spor kanallarına dağıtılıyor. İzleyiciler, platformun "Canlı TV" ya da "Spor" bölümünden izlemek istedikleri kanalı seçerek maçları takip edebiliyor. Türk takımları dışındaki Avrupa kupası maçları için tabii Premium üyelik gerekiyor.

TABİİ SPOR 2, 3, 4 KANALLARI NEDİR?

tabii Spor kanalları, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden yayın yapan spor kanallarıdır. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi gibi organizasyonlarda aynı saatte birden fazla maç oynandığında, karşılaşmalar tabii Spor, tabii Spor 2, tabii Spor 3, tabii Spor 4 ve diğer tabii Spor kanallarına dağıtılarak eş zamanlı olarak yayınlanıyor. Böylece izleyiciler aynı saatte oynanan farklı maçları ayrı kanallardan izleyebiliyor.

TABİİ SPOR KANALLARI NEREDEN İZLENİR?

tabii Spor kanallarını izlemenin yolları şöyle:

İnternet sitesi: Bilgisayardan tabii.com adresine girip "Canlı TV" sekmesine tıklayarak izlemek istediğiniz tabii Spor kanalını seçebilirsiniz.

Mobil uygulama: tabii uygulamasını App Store ya da Google Play'den ücretsiz olarak indirip hesabınızla giriş yaptıktan sonra spor kanallarına ulaşabilirsiniz.

Akıllı televizyon: tabii uygulaması Android TV, Samsung ve LG akıllı televizyonlarda kullanılabiliyor. Uygulama Apple TV gibi cihazlarda da bulunuyor.

TABİİ SPOR TELEVİZYONDAN NASIL İZLENİR?

tabii Spor kanallarını televizyondan izlemek isteyenler, akıllı televizyonlarına tabii uygulamasını indirebiliyor. Uygulamayı açtıktan sonra ekranda çıkan kod ya da QR kod, telefon üzerinden tabii.com/tv-kayit adresine girilerek eşleştiriliyor. Eşleştirmenin ardından televizyondan tabii Spor kanallarına ulaşılabiliyor.

TABİİ SPOR KANALLARI UYDUDA VAR MI?

tabii Spor kanalları, TRT 1 ve TRT Spor gibi uydu ve karasal yayın yapan kanallardan farklı olarak dijital platform üzerinden yayın yapıyor. Bu nedenle tabii Spor 2, 3 ve 4 kanalları için uydu frekansı bulunmuyor. Bu kanallar, tabii'nin internet sitesi ve uygulamaları üzerinden izleniyor.

TABİİ SPOR KANALLARI ÜCRETLİ Mİ?

Türk takımlarının Avrupa kupası maçları TRT 1 ve TRT Spor'dan şifresiz olarak yayınlanıyor ve tabii'nin ücretsiz üyeliğiyle internetten de izlenebiliyor. Yabancı takımlar arasındaki maçların yayınlandığı tabii Spor kanalları ise Premium üyelik gerektiriyor. tabii Premium üyelik ücreti aylık 99 TL. Platformda tek maç satın alma seçeneği bulunmuyor.

TABİİ'YE NASIL ÜYE OLUNUR?

tabii'ye üye olmak için platformun internet sitesine girerek ya da mobil uygulamayı indirerek e-posta adresiyle veya sosyal medya hesabıyla ücretsiz hesap oluşturmak yeterli. Premium kanallara erişmek isteyenler, hesaplarındaki abonelik bölümünden Premium paketi seçip ödeme işlemini tamamlayabiliyor.