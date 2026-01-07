Fenerbahçe'de ara transfer dönemi tüm hızıyla devam ediyor ve sarı-lacivertli taraftarlar için heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Kadroda önemli bir yere sahip olan Sebastian Szymanski, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'in resmi teklifinin ardından transfer gündeminin merkezine oturdu. Peki, Szymanski gidiyor mu? Szymanski hangi takıma gidecek? Detaylar...

SZYMANSKI FENERBAHÇE'DEN GİDİYOR MU?

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi hareketliliği sürüyor. Kadro planlamasında kritik bir role sahip olan Sebastian Szymanski, Fransa Ligue 1'den gelen resmi teklif ile transfer gündeminin merkezine oturdu. Sarı-lacivertli yönetim, Rennes kulübünden gelen teklifi değerlendirmeye aldı ve görüşmeler başladı.

Fenerbahçe'deki mevcut kadro yapılanması ve Szymanski'nin performansı, oyuncunun transferi ile ilgili sürecin önemini artırıyor. Rennes, hücum hattında yaşadığı yaratıcılık sorununu çözmek adına Polonyalı yıldızı listenin ilk sırasında gösterdi.

SZYMANSKI HANGİ TAKIMA GİDECEK?

Gelen bilgilere göre, Rennes, Szymanski için resmi temas kurmuş durumda. Kulüpler arasında şartlar üzerinde fikir alışverişi başlatıldı ve transfer süreci şu aşamada olumlu bir şekilde ilerliyor. Fenerbahçe yönetimi, Polonyalı oyuncu için yaklaşık 18-22 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli talep ediyor.

Transfer görüşmelerinin olumlu seyretmesi halinde, Szymanski'nin kısa süre içinde yeni takımı Rennes'e imza atması bekleniyor.