Survivor Yunus Emre Özden kimdir? Yunus Emre Özden'in eşi kimdir? Yunus Emre Özden ve Beria Özden boşandı mı?

Yunus Emre Özden'in hayatı, sadece Survivor'daki performansıyla değil, eski eşi Beria Özden'in Aleyna Kalaycıoğlu'na dair açıklamalarıyla da sıkça gündeme gelmişti. Survivor'da yarıştıkları dönemde Özden ile Aleyna arasında yaşanan yakınlık, Beria Özden tarafından fark edilmiş ve sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Peki, Survivor Yunus Emre Özden kimdir? Yunus Emre Özden'in eşi kimdir? Detaylar...

SURVIVOR YUNUS EMRE ÖZDEN KİMDİR?

29 Mart 1993 tarihinde İstanbul/Silivri'de dünyaya gelen Yunus Emre Özden, halen Silivri'de yaşamını sürdürmektedir. 1.85 boyunda ve 82 kilo olan Survivor yarışmacısı, 2 çocuklu ailenin tek oğludur. Eğitim hayatına Açıköğretim Fakültesi'nde Ulaştırma Lojistik bölümüyle devam eden Özden, genç yaşta medyanın ilgisini çeken bir model ve sporcu olarak dikkat çekmiştir.

Survivor'da gösterdiği performans ve takım içindeki uyumu, onu sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesiyle buluşturmuştur. Yarışma sırasında hem fiziksel yetenekleri hem de stratejik yaklaşımıyla izleyicilerin beğenisini kazanmış, ancak aynı zamanda bazı takım içi ilişkilerle de gündeme gelmiştir.

Yunus Emre Özden'in hayatı sadece Survivor ile sınırlı kalmamış, yarışmadan sonraki dönemde yaşadığı özel hayat gelişmeleri de sıkça konuşulmuştur.

YUNUS EMRE ÖZDEN'İN EŞİ KİMDİR?

Yunus Emre Özden, Survivor macerası öncesi Beria Özden ile evliydi. Yarışma sırasında Özden'in takım arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile olan samimiyeti gündeme gelmişti. Bu yakınlık, Beria Özden tarafından fark edilmiş ve Özden'in eşi, iletişim ödülü sırasında Aleyna Kalaycıoğlu'na "Aleyna'dan uzak dur" uyarısında bulunmuştu.

Yarışma sonrası yaşanan gelişmeler, çiftin evliliklerinde sorunlara yol açtı ve sonunda boşanma kararı alındı. Beria Özden, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda, o dönem yaşananların yanlış anlaşılmalara yol açtığını ifade etmiş, ancak kimseyi karalamadan süreci açıklamıştı.

Özden ve eski eşi Beria Özden arasındaki bu süreç, takipçilerin ilgisini çekmiş ve sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştır. Özden'in cezaevine girmesi ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun tutuklanmasıyla birlikte olaylar daha da tartışmalı bir hâl almış, Beria Özden'in sosyal medyadaki mesajları gündemi meşgul etmiştir.

SURVIVOR YUNUS EMRE ÖZDEN VE ALEYNA KALAYCIOĞLU ARASINDAKİ OLAY

Yunus Emre Özden'in Survivor'daki takım arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu, yıllar sonra futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti nedeniyle tutuklanmıştır. O dönemde yarışmadaki yakınlıkları sebebiyle sıkça gündeme gelen ikili, Özden'in eşi Beria Özden'in uyarısıyla dikkat çekmişti.

Beria Özden'in sosyal medyada yaptığı açıklamalar, takipçileri ikiye bölmüş, bir kısım ona destek verirken diğer kısmı olayların artık kapanması gerektiğini savunmuştur. Özden'in eşi, Aleyna'ya yönelik olarak sert eleştiriler yapabilecekken, bunu yapmamayı tercih etmiş ve konuyu farklı şekilde gündeme taşımamıştır.