Survivor'da dün kim elendi? Survivor 2026'da Doğuş elendi mi?
Güncelleme:
8 Şubat Pazar akşamı Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler'deki eleme heyecanı, izleyiciler tarafından merakla takip edildi. Yarışmada bu hafta kimin adını söyleyeceği, sosyal medyada gündem olurken, Doğuş'un durumu dikkatleri üzerine çekti. Peki, Survivor'da dün kim elendi? Survivor 2026'da Doğuş elendi mi?

8 Şubat Pazar akşamı Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında yaşanan eleme sonucu, izleyicilerin ve takipçilerin merakını artırdı. Yarışmada bu hafta kimin yarışmaya veda edeceği, sosyal medyada yoğun bir şekilde konuşulurken, Doğuş'un kaderi büyük ilgi topladı. Survivor severler, Doğuş'un elenip elenmediğini ve elenen ismin detaylarını merak ediyor. Detaylar haberin devamında…

8 ŞUBAT SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

8 Şubat Pazar akşamı Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026 yarışmasında eleme sonucu Doğuş yarışmaya veda etti.

DOĞUŞ ELENDİ Mİ?

Evet, Doğuş Kader Konseyi oylaması sonucunda Survivor 2026'dan elendi.

SURVİVOR ÜNLÜLER-GÖNÜLLÜLER 2026 ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

8 Şubat ödül oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

SURVİVOR DOĞUŞ KİMDİR?

Doğuş, gerçek adıyla Orhan Baltacı, 30 Haziran 1974 doğumlu bir Türk şarkıcıdır. Almanya'da doğmuş, çocuk yaşta ailesiyle Türkiye'ye taşınmıştır. 1997 yılında "Doğuş" adlı albümüyle müzik kariyerine başlamış, birçok albüm ve single çıkararak sahne hayatını sürdürmüştür. Ayrıca yapımcılık da yapmaktadır.

