Haberler

Süper Lig'de hangi takımlar küme düştü 2026? Süper Lig'e hangi takımlar çıktı?

Süper Lig'de hangi takımlar küme düştü 2026? Süper Lig'e hangi takımlar çıktı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 Süper Lig sezonu, son haftaya kadar süren büyük bir heyecanla tamamlandı ve hem üst sıralarda hem de düşme hattında futbolseverlere unutulmaz bir final yaşattı. Özellikle kümede kalma mücadelesi, sezonun en çok konuşulan başlıklarından biri olurken, alınan kritik sonuçlar lige veda eden ve yoluna devam eden takımları belirledi. Peki, Süper Lig'de hangi takımlar küme düştü 2026? Süper Lig'e hangi takımlar çıktı? Detaylar haberimizde.

2026 Süper Lig sezonu, hem şampiyonluk yarışı hem de düşme hattındaki büyük çekişmeyle futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Sezonun son haftalarına kadar süren kritik mücadelelerin ardından küme düşen ve ligde kalan takımlar netleşirken, yeni sezonda Süper Lig’de yer alacak ekipler de şekillenmeye başladı. Peki, Süper Lig'de hangi takımlar küme düştü 2026? Süper Lig'e hangi takımlar çıktı? Detaylar...

SÜPER LİG'DE HANGİ TAKIMLAR KÜME DÜŞTÜ 2026? 

Süper Lig’de 2026 sezonunun düşme hattı son haftaya kadar büyük bir heyecanla devam etti ve kritik maçların ardından tablo netleşti. Sezon sonunda lige veda eden takımlar Antalyaspor, Fatih Karagümrük ve Kayserispor oldu. Alt sıralarda ise son ana kadar süren mücadelede Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Eyüpspor kritik puanlar alarak ligde kalmayı başardı. 

Bu sonuçlar, sezonun en dramatik hikâyesinin alt sıralarda yazıldığını ortaya koydu. Küme düşen kulüplerin önümüzdeki süreçte yeniden yapılanma ve kadro revizyonuna gitmesi beklenirken, ligde kalan takımlar ise yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına odaklanmış durumda. 

SÜPER LİG'İN YENİ SEZONUNDA YER ALACAK TAKIMLAR 

 Yeni sezonda Süper Lig’e yükselen ekipler de netleşmeye başladı. Erzurumspor, Trendyol 1. Lig’i 81 puanla şampiyon tamamlayarak doğrudan Süper Lig bileti aldı. 

Bir diğer yükselen takım ise sezonu 74 puanla ikinci sırada tamamlayan Amedspor oldu. Bu iki takım, performanslarıyla üst lige çıkmayı garantileyen ekipler arasında yer aldı. 

Son yükselen takım ise henüz kesinleşmedi. Esenler Erokspor ile Çorum FK arasında oynanacak play-off finali, son bileti alacak takımı belirleyecek. Karşılaşma 24 Mayıs 2026 tarihinde Konya’da oynanacak ve Süper Lig’e çıkacak son ekip bu maçtan sonra belli olacak.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Süper Lig'e veda eden son takım Antalyaspor oldu

Süper Lig'e veda eden son takım belli oldu
Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak

Savaş davulları yeniden çalıyor! Trump sinyali verdi
ABD ordusuna ait 2 savaş uçağı havada çarpışıp yere çakıldı

ABD ordusuna büyük şok! Savaş uçakları havada çarpıştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

52 Orduspor FK, TFF 2. Lig'e yükseldi

2. Lig'e yükselen son takım belli oldu!
Şampiyon Galatasaray ligi mağlubiyetle tamamladı

Tatsız son!
Trafikte tartıştığı sürücüyü sıkıştırıp tehditte bulunan kişiye 180 bin lira ceza

Hem sıkıştırdı hem tehditler savurdu! Sonucunu hayatı boyunca unutamaz
Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile

Demir çubukla buluyor, günde 40 kilo topluyor! Ev, araba ve arsa aldı
Abdülkerim Bardakcı'dan olay itiraf: O ses hala kulaklarımda! Psikolojik olarak çökmüştüm

''O ses hala kulaklarımda! Psikolojik olarak çökmüştüm''
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti

Ofiste kanlar içinde bulunmuştu! Mevlüt Çavuşoğlu'nu yıkan haber
Gençlerbirliği, Trabzonspor'u gole boğarak ligde kaldı

Trabzonspor'u gole boğdular!