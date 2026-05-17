2026 Süper Lig sezonu, hem şampiyonluk yarışı hem de düşme hattındaki büyük çekişmeyle futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Sezonun son haftalarına kadar süren kritik mücadelelerin ardından küme düşen ve ligde kalan takımlar netleşirken, yeni sezonda Süper Lig’de yer alacak ekipler de şekillenmeye başladı. Peki, Süper Lig'de hangi takımlar küme düştü 2026? Süper Lig'e hangi takımlar çıktı? Detaylar...

SÜPER LİG'DE HANGİ TAKIMLAR KÜME DÜŞTÜ 2026?

Süper Lig’de 2026 sezonunun düşme hattı son haftaya kadar büyük bir heyecanla devam etti ve kritik maçların ardından tablo netleşti. Sezon sonunda lige veda eden takımlar Antalyaspor, Fatih Karagümrük ve Kayserispor oldu. Alt sıralarda ise son ana kadar süren mücadelede Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Eyüpspor kritik puanlar alarak ligde kalmayı başardı.

Bu sonuçlar, sezonun en dramatik hikâyesinin alt sıralarda yazıldığını ortaya koydu. Küme düşen kulüplerin önümüzdeki süreçte yeniden yapılanma ve kadro revizyonuna gitmesi beklenirken, ligde kalan takımlar ise yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına odaklanmış durumda.

SÜPER LİG'İN YENİ SEZONUNDA YER ALACAK TAKIMLAR

Yeni sezonda Süper Lig’e yükselen ekipler de netleşmeye başladı. Erzurumspor, Trendyol 1. Lig’i 81 puanla şampiyon tamamlayarak doğrudan Süper Lig bileti aldı.

Bir diğer yükselen takım ise sezonu 74 puanla ikinci sırada tamamlayan Amedspor oldu. Bu iki takım, performanslarıyla üst lige çıkmayı garantileyen ekipler arasında yer aldı.

Son yükselen takım ise henüz kesinleşmedi. Esenler Erokspor ile Çorum FK arasında oynanacak play-off finali, son bileti alacak takımı belirleyecek. Karşılaşma 24 Mayıs 2026 tarihinde Konya’da oynanacak ve Süper Lig’e çıkacak son ekip bu maçtan sonra belli olacak.