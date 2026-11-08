Stüdyoda Futbol neden yok, Stüdyoda Futbol yayından kaldırıldı mı? Bülent Uslu ve Ahmet Ercanlar neden yok?

Stüdyoda Futbol, TGRT Haber'in hafta sonu yayın akışında yer almadı. Kanalın cumartesi ve pazar günleri için açıkladığı yayın akışında haber bültenleri, Gündem Özel ve Hayatın İçinden gibi programlar bulunurken Stüdyoda Futbol'a yer verilmedi. Programın neden yayın akışına alınmadığına ilişkin ise bir açıklama yapılmadı. İşte Stüdyoda Futbol'a ilişkin merak edilenler.

STÜDYODA FUTBOL NEDEN YOK?

Stüdyoda Futbol, TGRT Haber'in bu hafta sonu yayın akışında yer almadığı için ekrana gelmedi. Kanalın cumartesi ve pazar günkü yayın akışında programa ayrılmış bir kuşak bulunmuyor. TGRT Haber'den programın neden yayın akışından çıkarıldığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

STÜDYODA FUTBOL YAYINDAN KALDIRILDI MI?

Stüdyoda Futbol'un hafta sonu yayın akışında yer almaması, programın yayından kaldırılıp kaldırılmadığı sorusunu gündeme getirdi. Ancak TGRT Haber'den programın sona erdiğine ya da kalıcı olarak yayından kaldırıldığına dair resmi bir açıklama gelmedi. Programın geçici olarak mı yoksa kalıcı olarak mı yayın akışından çıkarıldığı henüz netlik kazanmadı.