Stüdyoda Futbol neden yok, Stüdyoda Futbol yayından kaldırıldı mı? Bülent Uslu ve Ahmet Ercanlar neden yok?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TGRT Haber ekranlarının sevilen spor programlarından Stüdyoda Futbol, futbolseverlerin gündeminde. Hafta sonu oynanan Süper Lig maçlarının ardından programı izlemek isteyen izleyiciler, Stüdyoda Futbol'u ekranda göremeyince şaşırdı. Futbolseverler, programın neden yayınlanmadığını, yayından kaldırılıp kaldırılmadığını ve yorumcular Bülent Uslu ile Ahmet Ercanlar'ın neden ekranda olmadığını araştırıyor.
Stüdyoda Futbol, TGRT Haber'in hafta sonu yayın akışında yer almadı. Kanalın cumartesi ve pazar günleri için açıkladığı yayın akışında haber bültenleri, Gündem Özel ve Hayatın İçinden gibi programlar bulunurken Stüdyoda Futbol'a yer verilmedi. Programın neden yayın akışına alınmadığına ilişkin ise bir açıklama yapılmadı. İşte Stüdyoda Futbol'a ilişkin merak edilenler.
STÜDYODA FUTBOL NEDEN YOK?
Stüdyoda Futbol, TGRT Haber'in bu hafta sonu yayın akışında yer almadığı için ekrana gelmedi. Kanalın cumartesi ve pazar günkü yayın akışında programa ayrılmış bir kuşak bulunmuyor. TGRT Haber'den programın neden yayın akışından çıkarıldığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.
STÜDYODA FUTBOL YAYINDAN KALDIRILDI MI?
Stüdyoda Futbol'un hafta sonu yayın akışında yer almaması, programın yayından kaldırılıp kaldırılmadığı sorusunu gündeme getirdi. Ancak TGRT Haber'den programın sona erdiğine ya da kalıcı olarak yayından kaldırıldığına dair resmi bir açıklama gelmedi. Programın geçici olarak mı yoksa kalıcı olarak mı yayın akışından çıkarıldığı henüz netlik kazanmadı.
BÜLENT USLU VE AHMET ERCANLAR NEDEN YOK?
Bülent Uslu ve Ahmet Ercanlar, Stüdyoda Futbol'un TGRT Haber'in hafta sonu yayın akışında yer almaması nedeniyle ekranda görünmedi. Programın tanınan yorumcuları arasında bulunan iki ismin programın geleceğine ya da yeni bir projeye ilişkin bir açıklaması da bulunmuyor. Konuyla ilgili gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz.
TGRT HABER CUMARTESİ YAYIN AKIŞI
TGRT Haber'in cumartesi günkü yayın akışı şöyle:
16.30 Doğa ve Biz
17.00 Hafta Sonu Haber
17.50 Hayatın İçinden
18.00 Akşam Gündemi
18.50 Hayatın İçinden
19.00 Akşam Gündemi
19.30 Hayatın İçinden
19.45 Ferhat Ünlü ile Hafta Sonu Ana Haber
21.00 Akşam Haberleri
23.40 Hayatın İçinden
TGRT HABER PAZAR YAYIN AKIŞI
TGRT Haber'in pazar günkü yayın akışı şöyle:
16.30 Doğa ve Biz
17.00 Hafta Sonu Haber
17.50 Hayatın İçinden
18.00 Akşam Haberleri
18.50 Hayatın İçinden
19.00 Akşam Haberleri
19.30 Hayatın İçinden
19.45 Ferhat Ünlü ile Hafta Sonu Ana Haber
21.00 Gündem Özel
23.40 Hayatın İçinden
STÜDYODA FUTBOL NEDİR?
Stüdyoda Futbol, TGRT Haber ekranlarında yayınlanan bir spor programı. Hafta sonu oynanan Süper Lig maçlarının ardından yayınlanan programda, karşılaşmalar teknik ve taktik açıdan değerlendiriliyor. Programda tartışmalı pozisyonlar, futbol gündemine ilişkin gelişmeler ve kulüplerle ilgili haberler ele alınıyor.
STÜDYODA FUTBOL YORUMCULARI KİMLER?
Stüdyoda Futbol, farklı dönemlerde değişen yorumcu kadrosuyla ekrana geldi. Programın tanınan yorumcuları arasında Bülent Uslu, Ahmet Ercanlar, Ali Naci Küçük, Ömer Faruk Ünal ve Tahir Kum gibi isimler yer aldı.