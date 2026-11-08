Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Stüdyoda Futbol neden yok, Stüdyoda Futbol yayından kaldırıldı mı? Bülent Uslu ve Ahmet Ercanlar neden yok?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Stüdyoda Futbol neden yok, Stüdyoda Futbol yayından kaldırıldı mı? Bülent Uslu ve Ahmet Ercanlar neden yok?
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TGRT Haber ekranlarının sevilen spor programlarından Stüdyoda Futbol, futbolseverlerin gündeminde. Hafta sonu oynanan Süper Lig maçlarının ardından programı izlemek isteyen izleyiciler, Stüdyoda Futbol'u ekranda göremeyince şaşırdı. Futbolseverler, programın neden yayınlanmadığını, yayından kaldırılıp kaldırılmadığını ve yorumcular Bülent Uslu ile Ahmet Ercanlar'ın neden ekranda olmadığını araştırıyor.

Stüdyoda Futbol, TGRT Haber'in hafta sonu yayın akışında yer almadı. Kanalın cumartesi ve pazar günleri için açıkladığı yayın akışında haber bültenleri, Gündem Özel ve Hayatın İçinden gibi programlar bulunurken Stüdyoda Futbol'a yer verilmedi. Programın neden yayın akışına alınmadığına ilişkin ise bir açıklama yapılmadı. İşte Stüdyoda Futbol'a ilişkin merak edilenler.

STÜDYODA FUTBOL NEDEN YOK?

Stüdyoda Futbol, TGRT Haber'in bu hafta sonu yayın akışında yer almadığı için ekrana gelmedi. Kanalın cumartesi ve pazar günkü yayın akışında programa ayrılmış bir kuşak bulunmuyor. TGRT Haber'den programın neden yayın akışından çıkarıldığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

STÜDYODA FUTBOL YAYINDAN KALDIRILDI MI?

Stüdyoda Futbol'un hafta sonu yayın akışında yer almaması, programın yayından kaldırılıp kaldırılmadığı sorusunu gündeme getirdi. Ancak TGRT Haber'den programın sona erdiğine ya da kalıcı olarak yayından kaldırıldığına dair resmi bir açıklama gelmedi. Programın geçici olarak mı yoksa kalıcı olarak mı yayın akışından çıkarıldığı henüz netlik kazanmadı.

BÜLENT USLU VE AHMET ERCANLAR NEDEN YOK?

Bülent Uslu ve Ahmet Ercanlar, Stüdyoda Futbol'un TGRT Haber'in hafta sonu yayın akışında yer almaması nedeniyle ekranda görünmedi. Programın tanınan yorumcuları arasında bulunan iki ismin programın geleceğine ya da yeni bir projeye ilişkin bir açıklaması da bulunmuyor. Konuyla ilgili gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz.

TGRT HABER CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

TGRT Haber'in cumartesi günkü yayın akışı şöyle:

16.30 Doğa ve Biz

17.00 Hafta Sonu Haber

17.50 Hayatın İçinden

18.00 Akşam Gündemi

18.50 Hayatın İçinden

19.00 Akşam Gündemi

19.30 Hayatın İçinden

19.45 Ferhat Ünlü ile Hafta Sonu Ana Haber

21.00 Akşam Haberleri

23.40 Hayatın İçinden

TGRT HABER PAZAR YAYIN AKIŞI

TGRT Haber'in pazar günkü yayın akışı şöyle:

16.30 Doğa ve Biz

17.00 Hafta Sonu Haber

17.50 Hayatın İçinden

18.00 Akşam Haberleri

18.50 Hayatın İçinden

19.00 Akşam Haberleri

19.30 Hayatın İçinden

19.45 Ferhat Ünlü ile Hafta Sonu Ana Haber

21.00 Gündem Özel

23.40 Hayatın İçinden

STÜDYODA FUTBOL NEDİR?

Stüdyoda Futbol, TGRT Haber ekranlarında yayınlanan bir spor programı. Hafta sonu oynanan Süper Lig maçlarının ardından yayınlanan programda, karşılaşmalar teknik ve taktik açıdan değerlendiriliyor. Programda tartışmalı pozisyonlar, futbol gündemine ilişkin gelişmeler ve kulüplerle ilgili haberler ele alınıyor.

STÜDYODA FUTBOL YORUMCULARI KİMLER?

Stüdyoda Futbol, farklı dönemlerde değişen yorumcu kadrosuyla ekrana geldi. Programın tanınan yorumcuları arasında Bülent Uslu, Ahmet Ercanlar, Ali Naci Küçük, Ömer Faruk Ünal ve Tahir Kum gibi isimler yer aldı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karabağ’daki akşam yemeğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en sevdiği şarkı çalındı

Karabağ’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en sevdiği şarkı çalındı
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, hükümet kurması için Eisenkot'u görevlendirdi

İsrail'de yeni dönem için harekete geçiyor! 28 günü var
Sıkı bağlanmayan ipler faciaya davetiye çıkardı! Çarmıh kalkınca kendini yerde buldu

Binlerce kişinin gözü önünde oldu! Çarmıha gerilmenin sonu iyi bitmedi
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Matvey Kislyak transferi için ilk kez konuştu

Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Transferi için ilk kez konuştu
Pamela Anderson şöhreti geride bıraktı! İşte yeni hayatı

Sahil Güvenlik'in güzeliydi! İşte son hali
Türkiye ve Irak'tan 'PKK' hamlesi! Ortak komite faaliyete geçiyor

Türkiye ve komşu ülkeden "PKK" hamlesi! Faaliyete geçiriliyor
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçında gol yağdı12

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçında korku saldı