SSK ve memur emeklisi seyyanen zam alacak mı? Son Dakika! Emekliye seyyanen zam 2026

Ocak 2026 dönemi emekli maaş artışları için kritik tarih 5 Ocak olarak öne çıktı. Emekliye seyyanen zam son dakika 2026! Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranları netlik kazanacak.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM SON DAKİKA 2026

Ocak 2026 maaş zammı sürecinde seyyanen artış konusu yeniden gündeme geldi. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından seyyanen zam ve refah payı düzenlemelerinin netleşmesi bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranları, altı aylık enflasyon farkına göre belirlenecek ve aralık ayı enflasyonu bu hesaplamada belirleyici olacak. Geride kalan beş aylık enflasyona göre yüzde 11,21 oranında artış kesinleşmiş durumda bulunuyor.

Memur emeklileri açısından ise temmuz ayında yapılan artış sonrası yeni döneme ilişkin beklentiler öne çıktı. Yıl sonu enflasyon beklentisine göre memur emeklilerinin alacağı zam oranı yüzde 18,79 olarak hesaplandı. Bu artışa ek olarak 1.000 liralık seyyanen zam uygulanacağı bilgisi yer aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için seyyanen artış konusunda ise enflasyon rakamlarının ardından yasal düzenleme ihtimali konuşuluyor.

SSK, BAĞ-KUR, MEMUR EMEKLİSİ SEYYANEN ZAM ALACAK MI?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak 2026 döneminde uygulanacak maaş artışı, altı aylık enflasyon farkına göre belirlenecek. Aralık ayı enflasyonu için beklentiler yüzde 1 ile 1,5 aralığında bulunuyor. Bu beklentiye göre toplam artış oranının yaklaşık yüzde 12,5 seviyesine ulaşması hesaplandı. En düşük emekli maaşı olan 16 bin 881 liranın bu oranla 18 bin 991 liraya yükselmesi öngörülüyor.

Memur emeklileri için ise farklı bir tablo bulunuyor. Temmuz artışı sonrası en düşük memur emeklisi maaşı 19 bin 617 lira olarak ödeniyor. Yüzde 18,79 oranındaki zam hesabına ek olarak 1.000 liralık seyyanen artış uygulanması halinde en düşük memur emeklisi maaşı 24 bin 303 liraya yükselecek.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Temmuz ayında yapılan düzenleme sonrasında en düşük memur emeklisi maaşı 19 bin 617 lira seviyesinde bulunuyor. Ocak 2026 için yüzde 18,79 oranındaki zam hesabına göre bu maaşta 3 bin 686 liralık bir artış ortaya çıkıyor. Bu artış tek başına uygulandığında maaş 23 bin 303 liraya ulaşıyor.

Bu tutara 1.000 liralık seyyanen artışın eklenmesiyle birlikte en düşük memur emeklisi maaşı 24 bin 303 lira olarak hesaplanıyor. Söz konusu rakamlar, yıl sonu enflasyon beklentileri dikkate alınarak yapılan hesaplamalara dayanıyor ve kesin tutarlar 5 Ocak'ta açıklanacak veriler sonrası netleşecek.