Sporting Galatasaray maç özeti ve golleri! (ÖZET) Sporting Galatasaray kaç kaç bitti, golleri kim attı?

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SPORTİNG GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

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SPORTİNG GALATASARAY ÖZET

Sporting Galatasaray maç özetini maçın ardından TRT Spor resmi sayfasından izleyebilirsiniz.

SPORTİNG GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Sporting Galatasaray maçı 3-1'lik skorla Sporting'in üstünlüğüyle sona erdi.

SPORTİNG GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Sporting Galatasaray maçı canlı olarak TRT Spor üzerinden canlı olarak yayınlandı.