Singo sakatlık durumu! Fenerbahçe maçında Singo oynayacak mı?

Galatasaray, Gençlerbirliği karşılaşmasının ilk yarısında iki oyuncusunu sakatlık nedeniyle kaybetti. Singo sakatlandı mı? Sarı-kırmızılı ekipte son haftalarda yaşanan sakatlık sorunları bu maçla birlikte arttı.

SİNGO SAKATLIK DURUMU

Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile oynadığı maçın 40. dakikasında Wilfried Singo, yaşadığı sakatlığın ardından maça devam edemedi. Saha içinde yapılan kısa değerlendirme sonrası Fildişi Sahilli oyuncu oyundan çıkarıldı ve yerini Mauro Icardi'ye bıraktı. Teknik ekip tarafından yapılan ilk müdahale sonrasında oyuncunun detaylı kontrollerinin maç bitiminde gerçekleştirileceği belirtildi.

Kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Singo'nun sağlık durumunun yapılacak tetkiklerle netleşeceği ifade edildi. Oyuncunun ne kadar süre sahalardan uzak kalacağının belirlenmesi için MR ve diğer kontrollerin sonuçları beklenecek.

SİNGO FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Singo'nun Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynayamayacağı yapılacak sağlık kontrollerinin sonucuna göre netlik kazanacak. Sarı-kırmızılı ekip, oyuncunun durumuna ilişkin resmi açıklamayı tetkiklerin tamamlanmasının ardından duyuracak.

GALATASARAY'DA SAKAT FUTBOLCULAR

Galatasaray'da son haftalarda yaşanan sakatlık sorunları Gençlerbirliği maçıyla daha da arttı. Mario Lemina ve Singo'nun oyuna devam edememesiyle birlikte takımda sakat oyuncu sayısı yediye yükseldi. Lemina, karşılaşmanın 15. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle yerini Yusuf Demir'e bıraktı.

Takımda daha önce sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Kaan Ayhan, Yunus Akgün, Berkan Kutlu ve Ismail Jakobs'un tedavileri sürüyor. Yeni sakatlıklarla birlikte teknik heyetin planlamasında değişiklik yapılması beklenirken, oyuncuların dönüş sürelerinin sağlık ekibinin açıklamalarından sonra belli olacağı belirtildi.