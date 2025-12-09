TBMM'de geçtiğimiz günlerde kabul edilen yeni yasa ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) borcu olan ve SGK'den aylık alan kişilerin maaşlarından kesinti yapılması uygulaması başlıyor. Peki, SGK borcu olanın maaşında kesinti olacak mı? SGK'dan kimler aylık alıyor? Detaylar...

SGK BORCU OLANIN MAAŞINDA KESİNTİ OLACAK MI?

Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 2025 yılı sonlarında TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yürürlüğe girdi.

Bu yeni düzenleme, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak ve milyonlarca yurttaşı doğrudan ilgilendiriyor. SGK'ye borcu bulunan kişilerin, emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı gibi gelirlerinden kesinti yapılabilecek.

SGK'ye borcu olan ve aylık alan kişilerin maaşlarından, borcun türüne göre yüzde 25'i geçmeyecek şekilde kesinti yapılacak.

Kesintiler, prim borçları, genel sağlık sigortası borçları ve idari para cezalarını kapsıyor.

Kesinti oranı ve uygulamanın detayları SGK tarafından belirlenecek ve otomatik olarak maaşlara yansıtılacak.

Kanun teklifinde bu düzenleme şöyle ifade edilmişti:

"Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylık alanların, genel sağlık sigortası primi dâhil prim ve prime ilişkin borçlarının, kendilerine/hak sahiplerine bağlanan gelir veya aylıklardan %25 oranını geçmemek üzere kesinti yapılarak tahsil edilmesi sağlanmaktadır."

SGK'DEN KİMLER AYLIK ALIYOR?

SGK'den aylık alan kişiler geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Bu düzenleme yalnızca emekli maaşı alanları değil, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alan tüm hak sahiplerini ilgilendiriyor. Dolayısıyla yeni kesinti uygulaması milyonlarca yurttaşı doğrudan etkiliyor.

SGK AYLIKLARININ TÜRLERİ VE MİKTARLARI

2025 Temmuz itibarıyla SGK tarafından ödenen aylıklar şu şekilde:

Emekli aylığı: En düşük 16.881 TL

Malul aylığı: 7.500 TL – 12.000 TL

Vazife malulü aylığı: 10.000 TL – 35.000 TL

Dul ve yetim aylığı: 12.660 TL – 58.597 TL

Bu aylıklar, SGK'ye borcu olan kişiler için kesinti yapılacak temel gelir kalemlerini oluşturuyor. Özellikle yüksek tutarlı dul ve yetim aylıkları ile vazife malulü aylıklarında kesintiler ciddi bir fark yaratabilir.

Borç türü: Prim borcu, genel sağlık sigortası borcu veya idari para cezaları farklı kesinti kurallarına tabi olabilir.

Kesinti oranı: Aylıktan yapılacak kesinti, toplam maaşın yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde uygulanacak.

SGK bilgilendirmesi: Uygulamanın detayları SGK tarafından resmi kanallar aracılığıyla duyurulacak.

Bu düzenleme ile SGK, hem borç tahsilatını kolaylaştıracak hem de maaş alan kişilerin borçlarını daha planlı bir şekilde ödemelerini sağlayacak.