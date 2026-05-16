Serhou Guirassy Fenerbahçe Transfer Haberleri: Serhou Guirassy Fenerbahçe ile anlaştı mı?

Serhou Guirassy Fenerbahçe'ye gelecek mi? Fenerbahçe’de başkanlık seçim süreci devam ederken transfer gündemine Serhou Guirassy iddiası damga vurdu. Sarı-lacivertli kulübün yıldız golcüyle prensip anlaşmasına vardığı ileri sürülürken, Sadettin Saran’ın futbolcuyla bizzat görüşme yaptığı belirtildi.

Fenerbahçe’de başkanlık seçimi gündemi sürerken, transfer çalışmalarıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy için önemli bir aşama kaydettiği ileri sürüldü.

SERHOU GUİRASSY FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ

Fenerbahçe’de seçim sürecinin devam ettiği dönemde gündeme gelen Serhou Guirassy iddiası, sarı-lacivertli camiada geniş yankı buldu. Ortaya atılan iddiaya göre Fenerbahçe, yıldız futbolcuyla bireysel şartlarda prensip anlaşmasına vardı. Transfer sürecinin perde arkasında ise başkan adaylarından Sadettin Saran’ın yer aldığı belirtildi.

Doruk Tecimer’in haberine göre Sadettin Saran, yıldız golcü Serhou Guirassy ile bizzat görüşme gerçekleştirdi. Tarafların bireysel şartlarda prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

Haberde Guirassy’nin temsilcisinin, Borussia Dortmund’un bonservis konusunda kolaylık sağlayabileceğini Saran’a ilettiği belirtildi. Transfer sürecinin seçim sonrası netleşmesi bekleniyor. 

Fenerbahçe’de başkanlık seçiminin ardından göreve gelecek yönetimin transfer konusunda son kararı vereceği aktarıldı. Sarı-lacivertli camiada Guirassy ismi büyük heyecan yarattı. Serhou Guirassy, son dönemde Avrupa futbolunda gösterdiği performansla dikkat çeken isimlerden biri olmuştu. Golcü futbolcu birçok Avrupa kulübünün de transfer listesinde yer alıyor.

Onur BAYRAM
