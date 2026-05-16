Serhou Guirassy Fenerbahçe Transfer Haberleri: Serhou Guirassy Fenerbahçe ile anlaştı mı?

Fenerbahçe’de başkanlık seçimi gündemi sürerken, transfer çalışmalarıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy için önemli bir aşama kaydettiği ileri sürüldü.

Fenerbahçe’de seçim sürecinin devam ettiği dönemde gündeme gelen Serhou Guirassy iddiası, sarı-lacivertli camiada geniş yankı buldu. Ortaya atılan iddiaya göre Fenerbahçe, yıldız futbolcuyla bireysel şartlarda prensip anlaşmasına vardı. Transfer sürecinin perde arkasında ise başkan adaylarından Sadettin Saran’ın yer aldığı belirtildi.

Doruk Tecimer’in haberine göre Sadettin Saran, yıldız golcü Serhou Guirassy ile bizzat görüşme gerçekleştirdi. Tarafların bireysel şartlarda prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

Haberde Guirassy’nin temsilcisinin, Borussia Dortmund’un bonservis konusunda kolaylık sağlayabileceğini Saran’a ilettiği belirtildi. Transfer sürecinin seçim sonrası netleşmesi bekleniyor.

Fenerbahçe’de başkanlık seçiminin ardından göreve gelecek yönetimin transfer konusunda son kararı vereceği aktarıldı. Sarı-lacivertli camiada Guirassy ismi büyük heyecan yarattı. Serhou Guirassy, son dönemde Avrupa futbolunda gösterdiği performansla dikkat çeken isimlerden biri olmuştu. Golcü futbolcu birçok Avrupa kulübünün de transfer listesinde yer alıyor.