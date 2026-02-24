Türkiye'nin iş dünyasında adını başarı ve güçle yazdırmış kadınlar arasında Semahat Sevim Arsel özel bir yere sahiptir. Arsel, sadece Türkiye'nin en büyük sanayi holdingi olan Koç Holding'in yönetiminde önemli roller üstlenmekle kalmamış, aynı zamanda toplumsal faydayı önceliklendiren projelere de imza atmıştır. Peki, Semahat Sevim Arsel kimdir? Türkiye'nin en zengin kadını Semahat Sevim Arsel'in serveti ne kadar? Detaylar...

SEMAHAT SEVİM ARSEL KİMDİR?

Semahat Sevim Arsel, 1928 yılında Ankara'da doğmuş, Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biridir. Türkiye'nin en büyük sanayi holdingi olan Koç Holding'in yönetiminde önemli roller üstlenen Arsel, aynı zamanda holdingin kurucusu Vehbi Koç'un en büyük çocuğudur. İş dünyasındaki başarısı ve Koç Ailesi'nin mirasındaki etkisi ile Türkiye'nin en etkili iş kadınları arasında yer almaktadır.

Arsel, iş hayatında sadece şirket yönetiminde değil, aynı zamanda eğitim ve sağlık alanlarında da önemli katkılar sağlamıştır. Bu yönüyle, hem iş dünyasında hem de toplumsal alanda güçlü bir etki yaratmıştır.

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN KADINI SEMAHAT SEVİM ARSEL'İN SERVETİ NE KADAR?

2022 yılı itibarıyla Semahat Sevim Arsel'in net servetinin 1,6 milyar ABD doları olduğu tahmin ediliyordu. Ancak Şubat 2025 güncellemelerine göre Arsel, Koç Holding'deki %6,15'lik hissesi ve diğer yatırımları ile Türkiye'nin en zengin kadını unvanını alarak servetini 3,1 milyar dolara çıkarmıştır.

Bu servet, Türkiye'nin en büyük sanayi ve holding yatırımlarının bir parçası olan Koç Holding'in başarısıyla doğrudan bağlantılıdır. Ailenin mirası ve yönetimdeki aktif rolü, Arsel'in Türkiye'deki ekonomik etkisini daha da artırmaktadır.

SEMAHAT SEVİM ARSEL NE İŞ YAPIYOR?

Semahat Sevim Arsel, uzun yıllardır Koç Holding'in yönetiminde önemli pozisyonlarda bulunuyor. Koç Ailesi'nin kurucusu Vehbi Koç'un vizyonunu sürdürerek, holdingin stratejik kararlarında aktif rol oynamaktadır.

Arsel ayrıca, toplumsal faydaya yönelik projelerde de yer almaktadır. Özellikle eğitim alanında önemli adımlar atmıştır; Koç Üniversitesi'nde Hemşirelik Fakültesi'nin kurulmasına öncülük etmiştir. Bu adım, Türkiye'de sağlık eğitiminin kalitesini artırmak ve modern hemşirelik standartlarını yaygınlaştırmak amacı taşımaktadır.

SEMAHAT SEVİM ARSEL KAÇ YAŞINDA?

1928 doğumlu olan Semahat Sevim Arsel, 2026 yılı itibarıyla 98 yaşındadır. Uzun yaşamı boyunca hem iş dünyasında hem de toplumsal katkılarında aktif rol oynamış olan Arsel, günümüzde hâlâ Türkiye'nin iş ve sosyal hayatındaki etkili figürlerinden biridir.

SEMAHAT SEVİM ARSEL NERELİ?

Semahat Sevim Arsel, Türkiye'nin başkenti Ankara'da doğmuştur. Ailesi, Türkiye'nin sanayi ve iş dünyasında önemli bir yer edinmiş olan Vehbi Koç'un çocuğu olarak, erken yaşlardan itibaren iş ve girişim dünyasına tanıklık etmiştir. Eğitimini İstanbul'daki Amerikan Kız Koleji'nde tamamlamıştır.

Arsel, günümüzde İstanbul'da yaşamaktadır ve hayatını hem iş hem de sosyal sorumluluk projelerine adamaktadır. Eşi Nusret Arsel 2014 yılında vefat etmiş olup, çiftin çocuğu bulunmamaktadır.