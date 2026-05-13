Şehit yakını maaşı ne kadar olacak? Yeni şehit yakını ve gazi maaşı ne kadar?

Türkiye’de şehit yakınları ve gazilere yönelik sosyal ve ekonomik destekler, her dönem devletin en hassas politika alanlarından biri olarak öne çıkıyor. 2026 yılı itibarıyla mevcut maaş düzeni ve Meclis gündeminde yer alan yeni yasa teklifi, “Şehit yakını maaşı ne kadar olacak” sorusunu yeniden kamuoyunun odağına taşıdı. Özellikle enflasyon, asgari ücret artışları ve sosyal devlet ilkesi çerçevesinde yapılması planlanan düzenlemeler, şehit aileleri için yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

ŞEHİT YAKINI MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Hâlihazırda şehit yakınlarına ödenen aylık maaş, 2026 yılı verilerine göre yaklaşık 11.858 TL seviyesinde uygulanıyor. Bu ödeme, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda, belirli kriterleri karşılayan hak sahiplerine düzenli olarak aktarılıyor.

Bu rakam, son yıllarda yapılan artışlara rağmen artan yaşam maliyetleri karşısında yetersiz bulunurken, özellikle temel ihtiyaçlar ve barınma giderleri açısından yeni bir düzenleme beklentisini güçlendiriyor.

Son kulis bilgilerine göre en çok dikkat çeken başlık, şehit yakını maaşlarının asgari ücrete endekslenmesi formülü oldu. Bu modele göre maaşların iki asgari ücret seviyesine çıkarılması gündemde değerlendirilen seçenekler arasında yer alıyor.

2026 yılı asgari ücret verileri şu şekilde:

Brüt asgari ücret: 33.030,00 TL

Net asgari ücret: 28.075,50 TL

Bu hesaplama dikkate alındığında, olası bir düzenlemede şehit yakını maaşlarının yaklaşık 56 bin TL seviyesine çıkabileceği ifade ediliyor. Ancak bu rakamlar henüz resmîleşmiş değil; tamamen yasa tasarısı hazırlık sürecine dair değerlendirmelerden oluşuyor.

TBMM GÜNDEMİNDE YENİ DÜZENLEME PAKETİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması beklenen yeni yasa teklifi, yalnızca maaş artışlarını değil, aynı zamanda şehit yakınlarının sosyal haklarının genişletilmesini de kapsıyor. AK Parti tarafından hazırlandığı belirtilen düzenleme ile birlikte:

Şehit yakını aylıklarının artırılması

Şehit çocuklarının sosyal haklarının korunması

25 yaşını dolduran şehit çocukları için “onursal şehit çocuğu” kimliği düzenlemesi

Gazi ve şehit yakınlarına ek sosyal destek modelleri

gibi başlıkların hayata geçirilmesi planlanıyor.

Bu düzenleme, yalnızca ekonomik değil aynı zamanda sembolik bir dönüşümü de beraberinde getirerek, şehit ailelerine yönelik devlet desteğinin kapsamını genişletmeyi hedefliyor.