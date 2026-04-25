Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında İstanbul’da hayata geçirilecek 100 bin sosyal konut planı, özellikle şehit ve gazi ailelerine yönelik yapılan açıklamalarla kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Bakan Murat Kurum’un son açıklamaları, hem hak sahipliği süreci hem de kura sistemine ilişkin kritik detayları netleştirdi. Peki, şehit ve gazi ailelerinin tamamı TOKİ hak sahibi mi? TOKİ İstanbul kurası şehit ve gazi yakınları kuraya katılmayacak mı? Detaylar...

ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNİN TAMAMI TOKİ HAK SAHİBİ Mİ?

Bakan Murat Kurum’un açıklamaları, şehit ve gazi ailelerine yönelik TOKİ sosyal konut başvurularında önemli bir kolaylığı ortaya koydu. Yapılan bilgilendirmeye göre, başvuru yapan şehit ve gazi ailelerinin tamamı hak sahibi olarak değerlendirildi.

Bakan Kurum bu konuda şu ifadeleri kullandı:

“Şehit-gazi ailelerimiz hemen hemen her ilde onlara ayırdığımız kontenjanlar vardı ve birçok şehit-gazi ailemiz, başvuran şehit-gazi ailelerimiz kontenjana takılmadan hak sahibi oldular.

Buradan bir müjde verelim: Şehit ve gazi ailelerimizden başvuranların tamamı hak sahibi oldu.”

Bu açıklama ile birlikte, şehit ve gazi yakınlarının konut sahibi olma sürecinde herhangi bir kura elemesine takılmadan doğrudan hak sahibi oldukları netleşmiş oldu. Bu kapsamda yalnızca konutların hangi blok ve hangi dairede yer alacağına ilişkin kura süreci uygulanacak.

TOKİ İSTANBUL KURASI ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARI KURAYA KATILMAYACAK MI?

İstanbul’da yapılacak TOKİ sosyal konut projesi kapsamında en çok merak edilen konulardan biri de şehit ve gazi yakınlarının kura sürecine dahil olup olmayacağıydı. Bakanlık açıklamalarına göre bu grup, konut sahibi olma hakkını doğrudan elde etti.

Ancak bu durum, kura sürecinin tamamen dışında kalacakları anlamına gelmiyor. Süreç yalnızca yerleşim planı için işleyecek.

Bakan Murat Kurum bu durumu şu sözlerle açıkladı:

“Onlar sadece konut (kaçıncı kat, hangi daire) kurası çekecekler. İstanbul’da da buradan müjdeyi verelim; şehit ve gazi ailelerimizin başvuran ailelerimizin tamamı hak sahibi oldu.”

Bu kapsamda İstanbul TOKİ kura sürecinde şehit ve gazi yakınları yalnızca konutların fiziksel yerleşimi için kura çekecek, hak sahipliği açısından herhangi bir yarış sürecine dahil edilmeyecek.

İSTANBUL’DA 100 BİN SOSYAL KONUT VE TESLİM TAKVİMİ

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul’da hayata geçirilecek sosyal konutların teslim süreci de netleşmeye başladı. Bakan Kurum’un açıklamalarına göre:

İlk konut teslimleri 2027 yılı Mart ayında başlayacak

Teslimatlar öncelikli olarak deprem bölgesinden yapılacak

Ardından diğer illerde süreç devam edecek

2028 yılı itibarıyla 81 ilde 500 bin sosyal konutun tamamlanması hedefleniyor

Bu süreç, Türkiye genelinde konut erişimini artırmayı ve özellikle dar gelirli vatandaşlar için uzun vadeli bir çözüm oluşturmayı amaçlıyor.