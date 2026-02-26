Samsunspor Şkendiya maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Samsunspor Şkendiya golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
SAMSUNSPOR ŞKENDİYA MAÇI KAÇ KAÇ?
Samsunspor Şkendiya maçı 4-0'lık Samsunspor üstünlüğüyle sona erdi.
SAMSUNSPOR ŞKENDİYA MAÇI CANLI İZLE
Samsunspor Şkendiya maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
SAMSUNSPOR ŞKENDİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Samsunspor Şkendiya maçı bu akşam saat 20.45 itibariyle başladı.
SAMSUNSPOR ŞKENDİYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Samsunspor Şkendiya maçı Samsun'da, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynandı.