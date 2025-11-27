Samsunspor maçı hangi kanalda? Breidablik Samsunspor maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Breidablik Samsunspor maçı hangi kanalda? Breidablik Samsunspor UEFA Konferans Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Samsun maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Breidablik Samsunspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Breidablik Samsunspor maçı yayın bilgisi haberimizde...

SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Breidablik Samsunspor maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Breidablik Samsunspor maçını güncel frekans bilgileri ile TRT 1'den şifresiz izleyebilirsiniz.

SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Breidablik Samsunspor maçı bu akşam saat 23.00'te başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.