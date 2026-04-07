Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Bugün 7 Nisan 2026 Şampiyonlar Ligi maçları TRT 1'de var mı, nereden izlenir?

Avrupa futbolunun zirvesinde yer alan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final aşaması başlıyor. Devler Ligi’nde yarı final bileti için mücadele edecek takımlar sahaya çıkıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmaları, TRT’nin dijital platformu üzerinden yayın yapan Tabii Spor kanalları aracılığıyla ekranlara geliyor. Karşılaşmalar Tabii Spor ve Tabii Spor 1 kanallarından canlı olarak takip edilebiliyor. Futbolseverler, platform üzerinden giriş yaparak maçları izleyebiliyor.

Tabii platformuna erişim web tarayıcıları, mobil uygulamalar ve akıllı televizyonlar üzerinden sağlanabiliyor. Kullanıcıların sisteme giriş yaptıktan sonra canlı yayınlar bölümünden ilgili kanalı seçmesi gerekiyor. Platform, Şampiyonlar Ligi’nin yanı sıra Avrupa Ligi ve Konferans Ligi karşılaşmalarını da yayınlıyor.

REAL MADRİD BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Real Madrid ile Bayern Münih arasında oynanacak çeyrek final ilk maçı, Santiago Bernabéu’da sahne alacak. Avrupa futbolunun en köklü kulüplerinden iki ekip arasındaki mücadele, turnuvanın en dikkat çeken eşleşmelerinden biri olarak öne çıkıyor. Karşılaşma Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak.

Bu kritik mücadele Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı dijital platform üzerinden izleyebilecek. Eşleşmenin rövanşı ise 15 Nisan’da Münih’te oynanacak ve iki takım yarı finale kalmak için sahaya çıkacak.

Şampiyonlar Ligi maçlarının yayın programı şöyledir:

Bu akşam:

22.00 Real Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya) (TABİİ SPOR)

22.00 Sporting (Portekiz) - Arsenal (İngiltere) (TABİİ SPOR 1)

8 Nisan Çarşamba:

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Liverpool (İngiltere) (TABİİ SPOR)

22.00 Barcelona (İspanya) - Atletico Madrid (İspanya) (TABİİ SPOR 1)