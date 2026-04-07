Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Bugün 7 Nisan 2026 Şampiyonlar Ligi maçları TRT 1'de var mı, nereden izlenir?

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Bugün 7 Nisan 2026 Şampiyonlar Ligi maçları TRT 1'de var mı, nereden izlenir?
Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda 2026? UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda sekiz takım, yarı finale kalabilmek için iki maç üzerinden kozlarını paylaşacak. TRT 1 Şampiyonlar Ligi maçı/maçları bugün var mı? İlk karşılaşmalar 7 ve 8 Nisan tarihlerinde oynanacak, rövanş mücadeleleri ise 14-15 Nisan’da sahne alacak. Tüm maçlar Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak.

Avrupa futbolunun zirvesinde yer alan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final aşaması başlıyor. Devler Ligi’nde yarı final bileti için mücadele edecek takımlar sahaya çıkıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmaları, TRT’nin dijital platformu üzerinden yayın yapan Tabii Spor kanalları aracılığıyla ekranlara geliyor. Karşılaşmalar Tabii Spor ve Tabii Spor 1 kanallarından canlı olarak takip edilebiliyor. Futbolseverler, platform üzerinden giriş yaparak maçları izleyebiliyor.

Tabii platformuna erişim web tarayıcıları, mobil uygulamalar ve akıllı televizyonlar üzerinden sağlanabiliyor. Kullanıcıların sisteme giriş yaptıktan sonra canlı yayınlar bölümünden ilgili kanalı seçmesi gerekiyor. Platform, Şampiyonlar Ligi’nin yanı sıra Avrupa Ligi ve Konferans Ligi karşılaşmalarını da yayınlıyor.

REAL MADRİD BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Real Madrid ile Bayern Münih arasında oynanacak çeyrek final ilk maçı, Santiago Bernabéu’da sahne alacak. Avrupa futbolunun en köklü kulüplerinden iki ekip arasındaki mücadele, turnuvanın en dikkat çeken eşleşmelerinden biri olarak öne çıkıyor. Karşılaşma Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak.

Bu kritik mücadele Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı dijital platform üzerinden izleyebilecek. Eşleşmenin rövanşı ise 15 Nisan’da Münih’te oynanacak ve iki takım yarı finale kalmak için sahaya çıkacak.

Şampiyonlar Ligi maçlarının yayın programı şöyledir:

Bu akşam:

22.00 Real Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya) (TABİİ SPOR)

22.00 Sporting (Portekiz) - Arsenal (İngiltere) (TABİİ SPOR 1)

8 Nisan Çarşamba:

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Liverpool (İngiltere) (TABİİ SPOR)

22.00 Barcelona (İspanya) - Atletico Madrid (İspanya) (TABİİ SPOR 1)

Onur BAYRAM
Trump'ın tanıdığı sürenin bitimine saatler kala İsrail basını olası senaryoları yazdı

Zaman daralırken İsrail basını olası senaryoları yazdı
Trump'ın 'İran medeniyeti bu gece yok olacak' tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Trump'ın tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan jet açıklama
Trump 'İran bu gece yok olacak' dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi

Trump "Yok olacaklar" dedi, İran'dan aynı sertlikte yanıt geldi

Haberler.com
500

Kadın öğretmenin videosunu izleyenler Bakan Tekin'i etiketledi

Videoyu izleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor

Ata Demirer'den kilo vermek isteyenlere net tarif: Bunları yemeyeceksin

Ata Demirer’den zayıflama sırrı: Bunları yemeyeceksin
Baba hastanede, oğul camide! Ahmet Tatlıses’e kelepçe engeli

Baba hastanede, oğul camide! Ahmet Tatlıses’e kelepçe engeli
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan ünlülerden 6'sı serbest, 3'ü ise...
Kadın öğretmenin videosunu izleyenler Bakan Tekin'i etiketledi

Videoyu izleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor

Uğurcan Çakır'dan Galatasaray taraftarına üçlü

Uçaktan iner inmez ilk iş olarak bakın ne yaptı

Baba ve oğlun vahşice öldürüldüğü davada ilk duruşma: 4 sanık tahliye edildi

Yanmış cesetleri kamyonette bulunmuştu! İtiraf geldi