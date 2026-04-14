Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Bugün 14 Nisan maçları TRT 1'de var mı, ne zaman, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final rövanş heyecanı başlıyor. İlk maçların ardından avantajlı skorlar elde eden takımlar, yarı final bileti için sahaya çıkacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çeyrek final rövanş karşılaşmaları 14 ve 15 Nisan tarihlerinde oynanacak. Programın ilk gününde Atletico Madrid ile Barcelona karşı karşıya gelirken, aynı saat diliminde Liverpool sahasında Paris Saint-Germain’i ağırlayacak. Her iki mücadele de Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak.

15 Nisan akşamında ise diğer iki eşleşme tamamlanacak. Arsenal ile Sporting arasındaki mücadele ile Bayern Münih ile Real Madrid karşılaşması yine saat 22.00’de başlayacak. Böylece dört karşılaşmanın tamamı iki gün içinde aynı saat diliminde oynanarak çeyrek final turu sona erecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

14 Nisan akşamında oynanacak karşılaşmaların yayın programı da belli oldu. Atletico Madrid ile Barcelona arasında oynanacak mücadele Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak. Aynı saat diliminde oynanacak Liverpool ile Paris Saint-Germain karşılaşması ise Tabii Spor 1 kanalından izlenebilecek.

15 Nisan akşamındaki karşılaşmalarda da benzer bir yayın planı bulunuyor. Arsenal ile Sporting arasındaki mücadele Tabii Spor 1 ekranlarında yer alacak. Bayern Münih ile Real Madrid arasında oynanacak rövanş karşılaşması ise Tabii Spor kanalından yayınlanacak.

Atletico Madrid - Barcelona (Tabii Spor)

Liverpool - PSG (Tabii Spor 1)