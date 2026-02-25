Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 25 Şubat GS Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turunda rövanş heyecanı bu akşam oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki önemli organizasyonunda dört kritik mücadele futbolseverlerle buluşacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün ilk karşılaşması saat 20.45'te başlayacak. İtalya temsilcisi Atalanta, Alman ekibi Borussia Dortmund'u konuk edecek ve mücadele Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak. Rövanş programının açılış maçında iki takım da sahaya tur için çıkacak.

Saat 23.00'te ise üç karşılaşma aynı anda başlayacak. Juventus ile Galatasaray arasındaki mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. Aynı saatte oynanacak Paris Saint-Germain-Monaco karşılaşması Tabii Spor'dan, Real Madrid-Benfica mücadelesi ise Tabii Spor 1 ekranlarından futbolseverlere ulaşacak.

Galatasaray, İstanbul'da oynanan ilk maçta Juventus'u 5-2 mağlup etmişti. Sarı-kırmızılı ekip, rövanşta İtalya'da sahaya çıkacak. Mücadele saat 23.00'te başlayacak ve karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Gecenin diğer karşılaşmalarında ise Paris Saint-Germain ile Monaco Fransa'da karşı karşıya gelecek. İspanya'da oynanacak mücadelede Real Madrid, Portekiz temsilcisi Benfica'yı ağırlayacak. Son 16 play-off turu rövanş programı, oynanacak bu dört maçın ardından tamamlanacak.