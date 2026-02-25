Haberler

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 25 Şubat GS Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 25 Şubat GS Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş karşılaşmaları bugün oynanacak dört maçla tamamlanacak. Galatasaray, ilk maçta 5-2 mağlup ettiği Juventus ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Gecenin programında Atalanta-Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain-Monaco ve Real Madrid-Benfica mücadeleleri de yer alıyor.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turunda rövanş heyecanı bu akşam oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki önemli organizasyonunda dört kritik mücadele futbolseverlerle buluşacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün ilk karşılaşması saat 20.45'te başlayacak. İtalya temsilcisi Atalanta, Alman ekibi Borussia Dortmund'u konuk edecek ve mücadele Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak. Rövanş programının açılış maçında iki takım da sahaya tur için çıkacak.

Saat 23.00'te ise üç karşılaşma aynı anda başlayacak. Juventus ile Galatasaray arasındaki mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. Aynı saatte oynanacak Paris Saint-Germain-Monaco karşılaşması Tabii Spor'dan, Real Madrid-Benfica mücadelesi ise Tabii Spor 1 ekranlarından futbolseverlere ulaşacak.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 25 Şubat GS Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda?

Galatasaray, İstanbul'da oynanan ilk maçta Juventus'u 5-2 mağlup etmişti. Sarı-kırmızılı ekip, rövanşta İtalya'da sahaya çıkacak. Mücadele saat 23.00'te başlayacak ve karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Gecenin diğer karşılaşmalarında ise Paris Saint-Germain ile Monaco Fransa'da karşı karşıya gelecek. İspanya'da oynanacak mücadelede Real Madrid, Portekiz temsilcisi Benfica'yı ağırlayacak. Son 16 play-off turu rövanş programı, oynanacak bu dört maçın ardından tamamlanacak.

Onur BAYRAM
Haberler.com
Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi

Dünya için kara gün! Dört bir yandan aynı haberler geldi
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra'ya geldi

Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti
Türkiye'nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı

Türkiye'nin en kurak ilçesine lapa lapa yağdı! Halk bayram etti
En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş

En çok bekar, bu şehrimizde! İsyanında haksız sayılmaz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi ayakta durmakta zorlanıyor

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor!
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek

Müthiş Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları...
Beşiktaş'tan savunmaya sürpriz hamle

Beşiktaş'tan yılın sürprizi
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
Senegal'de eş cinsel ilişkiye 10 yıl hapis cezası

Meclis'e sunuldu! Bir ülkeden sapkın ilişki yaşayanlara hapis cezası
Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var

Bir kadının "Eniştem" dediği kişiyle yaptığı paylaşıma tepki yağıyor