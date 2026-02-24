Haberler

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 24 Şubat Inter Bodo Glimt Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 24 Şubat Inter Bodo Glimt Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş heyecanı başlıyor. Bugün Şampiyonlar Ligi'nde 4 karşılaşma oynanacak. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları bugün hangi kanalda? Detaylar...

24 Şubat bugün Şampiyonlar Ligi'nde 4 karşılaşma oynanacak. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları bugün hangi kanalda? Detaylar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, son 16 play-off turu aşamasında bu akşam 4 maç oynanacak:

20.45 Atletico Madrid (İspanya)-Club Brugge (Belçika) - Tabii Spor

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Olympiakos (Yunanistan) - Tabii Spor 1

23.00 Inter (İtalya)-Bodo/Glimt (Norveç) - Tabii Spor

23.00 Newcastle United (İngiltere)-Karabağ (Azerbaycan) - Tabii Spor 2

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 24 Şubat Inter Bodo Glimt Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Onur BAYRAM
Haberler.com
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor

Açıklaması Türkiye'yi de ilgilendiriyor: Oraya saldırmaya çalışıyorlar
Beyaz Saray'dan İran açıklaması: Trump, ordunun gücünü kullanmaya hazır

Dünyanın uykularını kaçıracak "İran" açıklaması geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı

Hakemlerin bu pozisyonda konuştuğu her şey açıklandı
Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı! Hapis bile yattı

Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Fenerbahçe'de kırmızı alarm

Fenerbahçe'de kırmızı alarm
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı

Hakemlerin bu pozisyonda konuştuğu her şey açıklandı
Depreme dayanıksız olan 41 yıllık stat tarihe karışıyor

Depreme dayanıksız olan 41 yıllık stat tarihe karışıyor
Luciano Spalletti, Galatasaray karşısında turun anahtarını açıkladı

Spalletti: Yarın Galatasaray'a karşı...