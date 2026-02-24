Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 24 Şubat Inter Bodo Glimt Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş heyecanı başlıyor. Bugün Şampiyonlar Ligi'nde 4 karşılaşma oynanacak. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları bugün hangi kanalda? Detaylar...
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, son 16 play-off turu aşamasında bu akşam 4 maç oynanacak:
20.45 Atletico Madrid (İspanya)-Club Brugge (Belçika) - Tabii Spor
23.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Olympiakos (Yunanistan) - Tabii Spor 1
23.00 Inter (İtalya)-Bodo/Glimt (Norveç) - Tabii Spor
23.00 Newcastle United (İngiltere)-Karabağ (Azerbaycan) - Tabii Spor 2