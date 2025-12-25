Sadettin Saran gözaltına mı alındı? SON DAKİKA! Sadettin Saran olayı ile ilgili son durum ne?

Fenerbahçe'de Sadettin Saran ile ilgili gelişmeler gündemi sallıyor. Kulüpten yapılan açıklama, başkanın geleceğine dair merakları artırdı. Taraftarlar ve spor kamuoyu heyecanla detayları bekliyor. Konu ile ilgili merak edilen bütün detaylar haberimizin devamına yer alıyor.

SADETTİN SARAN GÖZALTINA MI ALINDI?

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştır. Saran, kendi aracıyla jandarma birimine gitmiş ve adli süreç boyunca sakin ve medeni bir tutum sergilemiştir. Sağlık kontrolü için de hastaneye getirilmiştir.

SADETTİN SARAN OLAYI NEDİR?

Sadettin Saran, yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda yapılan uyuşturucu testi pozitif çıkmıştır. Üzerine atılı suçlar arasında "uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma" yer almaktadır. Soruşturma halen devam etmekte olup, süreç hukuki çerçevede yürütülmektedir.

SADETTİN SARAN GÖREVDEN ALINACAK MI?

Fenerbahçe kulübü, başkanın bu süreci sağduyu ve metanetle atlatacağına inandığını açıklamıştır. Kulüp yönetimi ve avukatlar sürece eşlik etmektedir. Şu an için Sadettin Saran'ın başkanlık görevine devam edeceği belirtilmiş olup, görevden alınmasıyla ilgili bir açıklama yapılmamıştır.

FENERBAHÇE NE AÇIKLAMA YAPTI?

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın durumuna ve yaşanan sürece ilişkin sarı-lacivertli kulüpten yeni bir açıklama geldi. Resmi kanallar üzerinden yapılan açıklamada aşağıdaki ifadeler yer aldı:

Kamuoyuna Bilgilendirme

Yaşanan sürece ilişkin olarak kamuoyunda oluşan bazı yanlış anlamaları gidermek amacıyla bir bilgilendirme yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Başkanımız Sayın Sadettin Saran, devam eden adli süreç kapsamında, ilgili makamların yönlendirmesi ve gözetimiyle birlikte kulübümüzden kendi aracıyla Maslak İl Jandarma Komutanlığı'na gitmiştir. Süreç, başından itibaren son derece sakin ve medeni bir şekilde yürütülmüştür.

Başkanımıza, ilgili birimler tarafından gerekli tüm kolaylıklar sağlanmış olup; Sayın Başkanımız da sürecin her aşamasında yapıcı ve sorumlu bir tutumla eşlik etmiştir.

Sürecin bu aşamasında, yüce Türk yargısına güvenmek ve itidalli bir duruş sergilemek, her Fenerbahçeliden en önemli ricamızdır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

İfadelerini kullandı.