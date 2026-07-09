Saat ve Saat halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? Saat ve Saat borsada ne zaman işlem görecek?

Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz sürecine ilişkin gelişmeler yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. 6, 7 ve 8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama işlemlerinin ardından gözler halka arz sonuçlarına çevrildi. Pay başına 56 TL sabit fiyatla gerçekleştirilen halka arzın ardından yatırımcılar, "Saat ve Saat halka arz sonuçları açıklandı mı?", "SSAAT borsada ne zaman işlem görecek?", "Kaç lot verdi?" ve "Katılım endeksine uygun mu?" sorularına yanıt arıyor. İşte Saat ve Saat halka arz sürecine ilişkin resmi bilgiler.

SAAT VE SAAT HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzında talep toplama işlemleri 6, 7 ve 8 Temmuz 2026 tarihlerinde tamamlandı. Halka arz süreci, konsorsiyum liderliğini Halk Yatırım ve Garanti BBVA Yatırım'ın üstlendiği organizasyon kapsamında pay başına 56 TL sabit fiyatla gerçekleştirildi.

Talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında halka arz sonuçları geliyor.

Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Dağıtım sonuçları ve yatırımcı bazında pay dağılımına ilişkin bilgiler, şirket ve halka arzda görev alan aracı kurumlar tarafından yapılacak resmi açıklamayla duyurulacak.

SSAAT BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Saat ve Saat halka arzında ilk işlem tarihi henüz açıklanmadı.

SSAAT koduyla işlem görecek payların Borsa İstanbul'da hangi tarihte işlem görmeye başlayacağına ilişkin resmi takvim, halka arz sonuçlarının tamamlanmasının ardından şirket ve ilgili kurumlar tarafından ilan edilecek.

SAAT VE SAAT KAÇ LOT VERDİ?

Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzı kapsamında toplam 66.944.955 lot pay yatırımcılara sunulacak.

Bu kapsamda;

40.166.973 lot sermaye artırımı,

26.777.982 lot ortak satışı

şeklinde gerçekleştirilecek.

Bunun yanında 13.388.991 lot ek satış hakkı da bulunuyor.

Halka arza katılım sayısına göre oluşabilecek tahmini lot dağılımı ise şu şekilde paylaşıldı:

150 bin katılım: yaklaşık 267 lot (14.952 TL)

250 bin katılım: yaklaşık 161 lot (9.016 TL)

350 bin katılım: yaklaşık 114 lot (6.384 TL)

500 bin katılım: yaklaşık 80 lot (4.480 TL)

700 bin katılım: yaklaşık 57 lot (3.192 TL)

1,1 milyon katılım: yaklaşık 36 lot (2.016 TL)

1,6 milyon katılım: yaklaşık 25 lot (1.400 TL)

2,2 milyon katılım: yaklaşık 19 lot (1.064 TL)

Kesin lot dağılımı ise halka arz sonuçlarının resmi olarak açıklanmasının ardından netlik kazanacak.

SAAT VE SAAT HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan halka arz kapsamında Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının Katılım Endeksi'ne uygun olduğu belirtildi.

Bu kapsamda katılım esaslarına göre yatırım yapan yatırımcılar da halka arza talepte bulunabildi.

SAAT VE SAAT EŞİT DAĞITIM MI OLACAK?

Saat ve Saat halka arzında eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.

Bu yöntemde bireysel yatırımcılara, halka arza gelen toplam talep doğrultusunda eşit esaslı pay dağıtımı yapılacak. Kesin dağıtım miktarları ise halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından belli olacak.

Saat ve Saat halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayının ardından gerçekleştirilen talep toplama sürecinde yatırımcılara toplam 66.944.955 lot pay sunulurken, ek satış hakkının kullanılması halinde bu rakam 80,3 milyon lota ulaşabilecek. Halka arz sonuçları ile SSAAT hisselerinin Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacağı tarih ise şirket ve yetkili kurumlar tarafından yapılacak resmi duyurularla açıklanacak.