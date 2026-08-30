Real Madrid Malaga maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Real Madrid Malaga golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
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REAL MADRİD MALAGA MAÇI KAÇ KAÇ?
Real Madrid Malaga maçı 4-0'lık Real Madrid üstünlüğüyle sona erdi.
REAL MADRİD MALAGA MAÇI CANLI İZLE
Real Madrid Malaga maçını S Sport Plus'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.
REAL MADRİD MALAGA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Real Madrid Malaga maçı bu akşam saat 18.00 itibariyle başlayacak.
REAL MADRİD MALAGA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Real Madrid Malaga maçı Madrid şehrinde bulunan Santiago Bernabéu isimli stadyumda oynanacak.